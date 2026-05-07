6日朝、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生を乗せたバスがガードレールに衝突し、男子生徒1人が亡くなりました。6日夜、バス会社が手配した経緯を説明しました。◇6日夜…「news zero」取材班「通行止めが解除されました。ガードレールがあったと思われるところには、コーンが置かれています」この場所で、6日朝、27人が死傷するバス事故が起きました。記者「バスが車線からはみ出て、大破している状況がわかります。ガー