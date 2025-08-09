「ビジネス書なのに、なぜか子供が夢中で読んでます！」

こんな感想が寄せられているのが、2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）となった話題の書 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 だ。論理的思考問題とは、知識や難しい計算はいっさい不要で、「考える力」のみが問われる問題を指す。小中学校の受験問題、就職試験問題、Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験などでも出題され、これまでの正解が通用しない時代に必要な「思考力」を鍛える“最高の知的トレーニング”でもある。

そんな論理的思考問題を紹介した本書が、いま、大人だけでなく子供にまでウケている。「親が買ったら、先に子供が読んでいた」「ゲームばかりしている兄弟が取り合っていた」などの感想が続出。この記事では、同書から1問を選んでAIに出題してみた。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

AIは「論理的な思考」ができるのか？

論理的思考問題は、世界中で創作され、何百年にもわたって楽しまれてきました。

この「人が創り、人が解いてきた」問題、人間より賢いと言われる「AI」は解くことができるのでしょうか？

そこで、「論理的思考問題」の定義をしたうえで、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』から1問を抜粋して、AIに下記のように聞いてみました。



・知識や難しい計算は不要で、問題文を読んで論理的に考えれば答えが出せる

・必要な情報は、問題文に書かれていることのみ

上記の定義を踏まえて、下記の「論理的思考問題」を解いてください。



「のろのろ馬レース」 馬に乗っている2人に、王様がこう言った。

「2人で競争をして、勝った馬の主に宝を与えよう。ただし、後にゴールした方を勝ちとする」 そこで2人は相手より先にゴールしないよう、のろのろとレースをしていた。

このままでは、いつまでも勝負がつかない。

だが通りかかった賢者が「あること」を提案した結果、2人はものすごい速度でゴールへ向かっていった。 賢者は何と言ったのだろうか？

さて、AIの回答はいかに？

なおAIは「ChatGPT 4o」を使用し、AIによる回答は実際のものから内容を変えずに、文字のサイズ、色、太さのみ編集しています。

AIの回答

この問題は、「前提のルールをうまく逆手に取ったひらめき」が鍵になる論理的思考問題です。 ■ 問題のポイント整理 ・王様のルール：「後にゴールした方を勝ちとする」

・その結果、2人は「負けたくて」わざと遅く進む。

→ レースが成立しない。

・賢者の提案によって、2人は猛スピードでゴールへ向かうようになった。

・賢者は、何と言ったのか？ ■ 論理的な考察 このルールのキモは「馬の勝敗」ではなく「馬の主の勝敗」である点です。

つまり、王様は「ゴールが遅い馬の主に宝を与える」と言っている。 でも、馬は誰のものか、途中で交換してしまえば…？ ■ 正解 賢者の言葉は：

「馬を交換してから競争しなさい」 ■ なぜこれで猛スピードになるのか？ ・馬を交換すると、「自分の馬に勝たせたい」ことになる。

・つまり、「相手の馬より早くゴールする＝自分の勝ち」となる。

・結果として、2人とも全力で走らせることになる。 ■ まとめ この問題の核心は、ルールの前提を変えずに、見方を変えること。

「遅いほうが勝ち」という前提を逆手に取り、「馬を交換する」ことでレースが成立するようになるという、美しいロジックです。

ふむふむ、なるほど…。

この回答、はたして正解なのでしょうか？

次ページで、確認してみましょう。

