『ドラゴンボール』新作“一番くじ”発売！ 人気キャラと目が合う新フィギュアシリーズ登場
『ドラゴンボール』を題材にした「一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜」が、8月9日（土）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】亀仙人や牛魔王も！ 景品のフィギュア＆アクリルスタンド一覧
■フィギュアは全24種
今回発売される「一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜」は、フィギュアやアクリルスタンドなどがそろう、全8等級34種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からG賞まではキャラクターたちがこちらを見上げているような、目を合わせることが可能になった新しいフォーマット「ASSEMBLE」のフィギュアシリーズが登場。孫悟空、孫悟飯、亀仙人、ブルマ、クリリン、ヤムチャ＆プーアルなどの人気キャラクターが全24種が勢ぞろいする。
またH賞には、各アルファベットにさまざまなキャラクターを描いた「アクリルスタンド」を用意。全10種を集めて並べることで『DRAGON BALL』の文字が完成する。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、作品のロゴをそのまま立体化した、新ブランド「THE GIGANT NAME」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
【写真】亀仙人や牛魔王も！ 景品のフィギュア＆アクリルスタンド一覧
■フィギュアは全24種
今回発売される「一番くじ ドラゴンボール ASSEMBLE COLLECTION 〜孫悟空少年期編〜」は、フィギュアやアクリルスタンドなどがそろう、全8等級34種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
またH賞には、各アルファベットにさまざまなキャラクターを描いた「アクリルスタンド」を用意。全10種を集めて並べることで『DRAGON BALL』の文字が完成する。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、作品のロゴをそのまま立体化した、新ブランド「THE GIGANT NAME」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。