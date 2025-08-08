この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気資産運用アドバイザーのガーコ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2026年も最強！新NISAで投資できる『ビッグテック少数精鋭×超攻撃型銘柄』6選！」と題した動画を公開した。動画では、2026年以降もビッグテックを中心とした米国少数精鋭企業への集中投資が、最強の戦略となりうる理由や、注目の銘柄について独自の視点から徹底解説した。



ガーコ氏は「2026年以降も、ビッグテックは強いビジネスモデルで関税の影響は少なめ。業績絶好調で米国利下げも追い風」と指摘。一方で「S&P500やオルカンを引っ張るのは実質的に米国ビッグテック」とした上で、S&P500の2倍以上のリターンを記録する集中型の投資ファンドが新NISAの恩恵を最大化できると説明した。



特に、全世界分散型ファンドと比較して「強い企業の成長が、弱い企業によって薄まる」という分散投資のデメリットを指摘。「リターンが大きいのが集中投資の最大の魅力」としつつも、「リスクの許容が投資成功のカギ」と冷静に警鐘を鳴らした。



今回、ガーコ氏が解説した注目の6ファンドは「FANG+」「S&P10」「USテックトップ20」「Zテック20」「NASDAQトップ30」「SOX（半導体指数）」の6つ。それぞれ時価総額トップやテーマ別で構成された精鋭企業ばかりであり、「S&P500に比べ過去リターンは大幅に上回っている」と強調。しかし、「リスクも高くなるから、暴落時に売却しない握力が大切。長期保有が最大の利益につながる」と慎重な姿勢も示した。



動画では各ファンドを具体的データや組入銘柄を交えて徹底比較。「分散投資よりもリターンを狙いたいなら、時代を牽引する少数精鋭を狙え」とアドバイス。さらに、「今後テクノロジーが世界の覇権を握ると考える人にはZテック20がベストフィット」など、それぞれの特徴や最適な活用法も提示している。



一方で、「リターンだけを見て投資を決めては危険。リスクの許容度をしっかり把握して長期投資すること」が最大のポイントとし、「積み立て投資なら小額からでも数十年で大きな果実を狙える」と語る。



動画の最後は「ご自身に合う投資先を吟味し、長期投資でじっくり資産運用を」と呼びかけ。ガーコ氏ならではの分かりやすい解説で動画を締めくくった。