シャープは、コードレス・スティッククリーナー「RACTIVE Air STATION（ラクティブ エア ステーション）」など3機種を2025年8月7日から順次発売する。

ゴミを自動収集するステーションタイプ、サイクロン式2機種

8月21日発売のステーションタイプ「RACTIVE Air STATION」は、ステーション（充電スタンド）に戻すとゴミを自動で収集する。上位モデル「EC-XR2」は独自の低騒音化構造を採用し、「RACTIVE Air」史上最小の運転音だという55デシベルを実現した。また、ステーションへゴミを自動収集する際も低騒音化を図った。

スタンダードモデルの「EC-WR2」ともに、確かな吸引力と壁際のゴミを回転ブラシでかき取れる「端までブラシ」を搭載。ステーションには独自の「パックinカップ」構造を採用し、ゴミ捨てや手入れの負担を軽減している。

サイクロン式の「RACTIVE Air POWER」（8月21日発売）、「RACTIVE Air」2機種は、ともに低騒音化を実現しながら、「RACTIVE Air POWER」はシリーズ最強の吸引力を備える。また「RACTIVE Air」2モデルは「端までブラシ」を搭載するなど、高いゴミ取り性能も両立している。

いずれも価格はオープン。