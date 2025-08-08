リリースで発表

DAZNは8月8日、ブンデスリーガと3年間の配信契約に合意したことを発表した。

日本時間8月23日に開幕する2025-26シーズンから全試合を配信。契約には開幕前のスーパーカップや1部と2部の入れ替えプレーオフも含まれる。

DAZNがブンデスリーガを放送するのは8シーズンぶり。国内で全試合見られるのはDAZNのみだという。今シーズンは前日にフランクフルト移籍が発表されたばかりのMF堂安律や王者バイエルン・ミュンヘンに所属するDF伊藤洋輝、ホッフェンハイムのDF町田浩樹、ボルシアMGに加入したFW町野修斗ら多くの日本代表勢に加えて、MF佐野海舟と同僚のマインツMF川粼颯太やフライブルクのFW鈴木唯人ら若手の挑戦も含め総勢10人が所属する。

解説陣は2011-12シーズンにレバークーゼンで活躍した細貝萌氏や、内田篤人氏、安田理大氏ら欧州でプレーした豪華な陣容。8月17日に行われるシュツットガルト対バイエルンのスーパーカップから幕を開ける。

ブンデスリーガは2018-19シーズンからスカパー！で放送されていたものの、5月に昨シーズン限りで放送・配信を終了すると発表。そのため多くの日本人が所属するブンデスリーガの放映権に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）