『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』、2024年の夏に公開され、世界的な大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド２』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー＆ピクサー。

その劇場最新作、両親を亡くして地球でひとりぼっちの主人公「エリオ」が、何光年も離れた星で、本当の居場所、大切なつながりを見つける物語を描く感動のファンタジー・アドベンチャー『星つなぎのエリオ』が、2025年8月1日より大ヒット公開中です。

今回、“やさしい”感動に包まれると日本中で話題を呼んでいる『星つなぎのエリオ』の、思わず笑ってしまう遊び心満載のNGシーン映像が解禁されました☆

ディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』NGシーン映像解禁

2025年8月1日（金）より大ヒット公開中のディズニー＆ピクサー映画『星つなぎのエリオ』の、思わず笑ってしまう遊び心満載のNGシーン映像が解禁。

グロードン、グライゴン、ウゥゥゥゥが演技の中でNGを出してしまう、それぞれのキャラクターたちのお茶目な一面を感じさせるユニークな映像となっています☆

「トイ・ストーリー」シリーズの「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」たちの掛け合いや、「モンスターズ・インク」シリーズの個性豊かなキャラクターたちの愉快な撮影の裏側を堪能できるようなNGシーンがエンドロールなどで流れることがあることで知られているピクサー作品。

“アニメーション”なのに“NG シーン”というユニークな演出がファンにとっては楽しみの一つとなっています。

解禁された映像の一つ目のNGシーンは「エリオ」がたどり着く星と星をつなぐ夢のような世界コミュニバースのお助けコンピューター「ウゥゥゥゥ」のシーン。

警報のように自らを赤く光らせ警報音のような声を発しながら自身の形も様々に変化させます。

自ら光り方や音をいろいろなパターンに変化させながら何度もテイクを重ねていきますが後半には「エリオ」が「ウゥゥゥゥ」が発する大きな音に思わず耳を塞いでしまったり顔を手で覆うしぐさも見られたりと、頼りになるが少しそっけない「ウゥゥゥゥ」のかわいらしさを感じられるシーンとなっ

ています。

2つ目のNGシーンは戦闘種族を率いる冷酷なエイリアンの戦士のリーダー「グライゴン」が何度も台詞を噛んでしまうシーン。

劇中ではコミュニバースの支配をもくろみ、その表情や姿はコミュニバース中が恐怖を感じるほどの恐ろしいキャラクターです。

そんな「グライゴン」がNGシーンで「秘密の部屋にハイラッグ…。ハ…ハイ…ハイグリア…。部屋にハイラグが…。ハイラギ人だって？」と、自身の星や種族の名前である“ハイラーグ”をうまく発音できず、台詞を何度も噛んでしまいNGを連発。

最後にはあきれた様子の「エリオ」がカメラに近づいてきて、背後では自身の言い間違いに笑い転げて後ろに倒れてしまう「グライゴン」が描かれるなどとてもゆかいなシーンとなっています。

3つ目のNGシーンは「エリオ」と同じように寂しさを抱えるエイリアンの少年「グロードン」が咳き込んでしまうというNGシーン。

初対面の「エリオ」にうなり声を上げる「グロードン」が咳き込む姿に2人とも思わず笑ってしまい、最後には「エリオ」がカメラ目線になるというかわいらしさも見られます。

劇中では「エリオ」と「グロードン」が初めて出会って互いに自己紹介をして少しずつ仲を深め、冒険の始まりを予感させるわくわくするシーンとなっています。

そんなユニークなキャラクターたちがNGを重ねた上に生み出したシーンの数々を、NGシーンと何度でも見比べて本編での活躍を堪能できる映像です☆

『星つなぎのエリオ』作品詳細

監督：マデリン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作：メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

製作総指揮：ピート・ドクター

配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本版声優：川原瑛都(エリオ)、清野菜名(オルガ)、佐藤大空(グロードン)、松山ケンイチ(グライゴン)、野呂佳代(ウゥゥゥゥ)、渡辺直美(オーヴァ)、マユリカ・中谷(メルマック) ほか

日本版エンドソング：「リボン」 Performed by BUMP OF CHICKEN

「グロードン」らキャラクターたちのお茶目でかわいいNGシーン映像が解禁。

2025年8月1日より全国公開されている、ディズニー＆ピクサー最新作『星つなぎのエリオ』の紹介でした☆

