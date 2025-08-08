¡Ö¥¥ê¥ó¡×¤ä¡ÖSS¡×¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ÅìËÜ¾»Ê¿»á¤¬ÀÂµî
8·î7ÆüÈ¯É½
¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÅìËÜ¾»Ê¿¡Ê¤Ï¤ë¤â¤È¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë»á¤¬7·î27ÆüÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìËÜ»á¤Î²ÈÂ²¤¬8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÜ»á¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó¡×¡¢¡ÖSS¡Ê¥¨¥¹¥¨¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖRIDE¡Ê¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¢¥¦¥È¥íー¤ÊÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
ÅìËÜ¾»Ê¿¤ÎºîÉÊ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø- ÅìËÜ¾»Ê¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë (@halumotoshowhei) August 7, 2025
ÅìËÜ¾»Ê¿¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯7·î27Æü¡¢¼«Âð¤Ë¤Æ²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë¤Ê¤«°Â¤é¤«¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ÆÂ²¡¦¿Æ¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä pic.twitter.com/z4Wmxw8WEt