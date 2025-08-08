8·î7ÆüÈ¯É½

¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎÅìËÜ¾»Ê¿¡Ê¤Ï¤ë¤â¤È¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë»á¤¬7·î27ÆüÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìËÜ»á¤Î²ÈÂ²¤¬8·î7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ÅìËÜ»á¤Ï¡Ö¥­¥ê¥ó¡×¡¢¡ÖSS¡Ê¥¨¥¹¥¨¥¹¡Ë¡×¡¢¡ÖRIDE¡Ê¥é¥¤¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥¢¥¦¥È¥íー¤ÊÃË¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£