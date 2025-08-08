ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬10ÀïÌÜ¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡Ä¡ª¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡ÖÌî¼ê¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡Ä¡×¤ÈÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡ÃæÆü¤Ï7Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë8¡Ý3¤Ç²÷¾¡¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬10ÅÐÈÄÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡8²ó116µå¡¢6°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶â´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤Æ²æËý¶¯¤µ¤È¤«¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤È¤«¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾¡¤Ã¤¿¸å¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤â¡Ø¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤·¡¢¶â´Ý¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¡¢Ìî¼ê¤Î¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥×¥ì¡¼¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ìî¼ê¤â¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡ÖÃæÈ×¤Þ¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥à¶¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸å¤Î6²ó¡¦7²ó¡¦8²ó¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶â´ÝÅê¼ê¤ÎÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤Þ¤ºÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤«¤é2¤Ä3¤Ä¤È¾¡¤Á¤ò¤É¤ó¤É¤ó±¿¤Ù¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù