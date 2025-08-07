【オンラインセミナー】無料ご招待「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線」ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が描く AI時代のロボット制御の未来

ロボスタオンラインセミナーとして、アスラテックの吉崎航氏にご登壇頂き、「【オンラインセミナー】動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線 ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が描く AI時代のロボット制御の未来」を2025年9月8日(月)に開催します。ロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」の開発で知られるアスラテック（ソフトバンクグループ）は、V-Sidoを核に、ロボットの遠隔操作・遠隔監視、力触覚を反映したバイラテラル制御、AIとの連携、実用化支援など、幅広くロボット事業を展開しています。●ロボット制御システム「V-Sido」とはV-Sidoはロボットの駆動部制御に特化することで、アミューズメント、介護、建築など多様な分野において、装着ロボットから巨大ロボットまで、現場で安定的に動かすことに成功しています。たとえば、2017年に日米巨大ロボット対決で話題になった身長約4mの「クラタス」、人型と車型に変形できるロボット「SR-01」（2022年）にも搭載されています。水道橋重工が開発した乗用・操縦型の巨大ロボット「クラタス」乗用人型変形ロボット「SR‑01」。三精テクノロジーズ株式会社が2022年に発表した人型と車型に変形できるロボットモビリティ分野では、前回の「Japan Mobility Show」で注目を集めた、人が4人乗れる巨大四脚歩行ロボット「SR-02」（三精テクノロジーズ）にも採用されています。巨大4足歩行型ライド「SR-02」●万博に巨大ロボットが大集合現在開催中の大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオンの壁面駆動制御などに、ロボット制御システム「V-Sido（ブシドー）」が活用されています。さらに9月には、V-Sido対応ロボットに焦点を当てた特別展示が予定されており、巨大4足歩行型ライド「SR-02」の稼働展示に加え、身長4mと2mの “未公開・最新巨大ロボット”：も公開される予定です。今回のセミナーでは、「V-Sido」の開発者であり、アスラテック チーフロボットクリエイターの吉崎航氏が登壇。9月に万博で展示される“未公開・最新巨大ロボット”についても詳しく解説していただく予定です。●吉崎氏から見たヒューマノイド実用化の未来吉崎氏は2009年に経済産業省から「スーパークリエータ：」に認定され、2015年には政府の「ロボット新戦略：」を取りまとめる委員に選出。さらに、横浜で公開された実物大「動くガンダム：」ではシステムディレクターを務めるなど、ロボット制御技術を軸に、さまざまな業界でロボットの活躍を実現するために活動を続けています。講演では、長年にわたり多様なロボット制御に携わってきた経験から得たノウハウやエピソード、巨大ロボットを動かすうえでの苦労、そしてAIとの連携によって進化しつつあるロボット制御の未来について、お話しいただきます。ご講演の後、ロボスタ編集長の神崎洋治とのインタビュー対談。吉崎氏から見た昨今のヒューマノイドのニュースや実用化の未来、実用性の壁など、吉崎氏のリアルな視点、万博の巨大ロボットなどについての深掘りなどをお届けします。ふるってご参加ください。 ※ロボスタオンラインセミナーの一覧はこちら ●ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

●【オンラインセミナー】動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線 ロボット制御システム V-Sido開発者の吉崎航氏が描く AI時代のロボット制御の未来

開催日時：2025年9月8日（月）14:00〜15:15：

申込締切：2025年9月4日（木）正午

＜ゲスト講師＞アスラテック株式会社チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者 吉崎 航 氏

＜モデレーター＞ロボスタ 編集長 神崎洋治

●本セミナーの内容

1.ロボットの魅力、ロボットとは何か?2.ロボットとロボットビジネスの変遷3.内閣府「ロボット革命実現会議」について4.アスラテックのビジネスモデル、これまでの変遷と成果5.「V-Sido」とは何か? 設計思想と技術的特徴、これまでの成果 巨大ロボ: クラタス、SR-02、18ｍ級大型ロボット 多様なロボ:バルーンロボ、リハビリ器具等6.巨大ロボットの制御ノウハウ7.V-Sidoを用いた産業応用 遠隔操作+自律動作8.教育現場におけるロボット活用9.AI時代における、触れられるロボットと制御10.万博で巨大ロボが大集合、身長4mの新型ロボや体長2ｍの6脚ロボット11.ロボットと人が共存できる未来にむけて12.対談・質疑応答

プロフィール吉崎 航 氏：

アスラテック株式会社 チーフロボットクリエイター/V-Sido開発者：

1985年、山口県生まれ。ロボット制御システム「V-Sido」の開発者で、日本でも有数なロボット技術者として知られている。2009年、経産省所管のIPA（独立行政法人情報処理推進機構）が実施した「未踏IT人材発掘・育成事業」に、吉崎のプロジェクト「人型ロボットのための演技指導ソフト」が採択され、「V-Sido」として発表。その成果により、特に優れた人材として経産省から「スーパークリエータ」に認定される。2010年、倉田光吾郎氏のプロジェクトである水道橋重工に参加し、巨大ロボット「クラタス」の制作に携わる（V-Sidoによる制御を担当）。2013年7月よりアスラテック株式会社チーフロボットクリエイターに就任し、現職。同社にてV-Sido関連のビジネスを展開している。2014年には、安倍晋三首相主宰の有識者会議「ロボット革命実現会議」の委員として任命され、翌2015年には「ロボット革命イニシアティブ協議会」の参与に選任される。また、2018年には一般社団法人ガンダムGlobal Challengeのシステムディレクター就任が発表された。2022年6月には、東京大学 先端科学技術研究センター 身体情報学分野 アドバイザーの第一号として委嘱される。ロボット関連の講演も数多く、広くロボットの普及に努めている。

神崎洋治：

ロボスタ 編集長：

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ〜くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

主催：株式会社イード（ロボスタ）

