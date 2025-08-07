「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１１時３０分現在で、資生堂<4911.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



同社は６日の取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算を発表した。コア営業利益が前年同期比２１．３％増の２３３億７２００万円、最終利益は９５億３５００万円（前年同期１５００万円）となった。国内での構造改革効果が出現したほか、前年同期に日本事業の早期退職支援プランに関する構造改革費用を計上しており、この反動もあった。６月中間期時点で最終利益は通期計画（６０億円）を大幅に超過した。



１～６月期の売上高は前年同期比７．６％減の４６９８億３１００万円となったものの、翌７日の同社株は収益体質の改善を評価した買いが集まり急騰。上昇余地が拡大したと受け止めた投資家の存在が、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS