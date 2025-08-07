¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï8·î6Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¶¯¤á¤ÎÃí°Õ´­µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë

¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ï8·î6Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤á¤ÎÃí°Õ´­µ¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÅê¹Æ¡Û¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÎÃí°Õ´­µ¯¤È¤Ï¡©

¡Ö¸µ¥Ý¥¹¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿¡×

°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥·¥Ô¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È·ë¹½¤Ê¿ô¤Î¿æÈÓ´ï¥ì¥·¥Ô½Ð¤Æ¤­¤Æ¡¢ÉÝ¡Á¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¯¤á¤ÎÃí°Õ´­µ¯¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¿æÈÓ´ï¤Ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ò¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡Æþ¤ì¤ë¤Ê¥Ã¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¢¨¢¨ÆÃ¤Ë¿æÈÓ¥â¡¼¥É»þ¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿æÈÓ´ï¤Ç»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ò¿·³«È¯¤·¤¿¤é¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¸µ¥Ý¥¹¥È¤Î¤Þ¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿¡×¡Ö¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¤ë¤ÎÂç¹¥¤­¡×¡Ö¢¨°õ¤Î»È¤¤Êý¤¬Àµ¤·¤¯¤ÆÁð¡×¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤ÏºÒ³²»þ¤È¤«¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿æÈÓ´ï¤Ï¥À¥á¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥ê¥×¤â´Þ¤á¡¢Ãæ¤Î¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¨¡©¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤½¤ì¡ÄÇúÈ¯¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤éÀäÂÐ¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡×¤Ë¤â²óÅú

¤µ¤é¤Ë¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖQ.ÊÝ²¹¥â¡¼¥É¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡©¡¡A.¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÑÅÓÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£È¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤´»ÈÍÑ²¼¤µ¤¤¡£Q.È¢¤Ë¿æÈÓ´ïNG¤È½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡¡A.È¢¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÄÌ¤ê¤Ë¤´»ÈÍÑ²¼¤µ¤¤¡£Q.Äã²¹Ä´Íý¤Ç¤­¤ë¿æÈÓ´ï¤Ç¤â¥À¥á¡©¡¡A.ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï´ØÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)