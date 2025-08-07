米メディアが二刀流・大谷の偉業を紹介も「試合に負けました」

【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地のカージナルス戦で「1番・投手」で投打同時出場し、4回8奪三振、2安打1失点と好投した。バットでは3回に10試合ぶりの39号2ラン。リアル二刀流で躍動したが、チームは逆転負けを喫した。

大谷は本塁打を放ち、マウンドでは8三振を奪った。さらに、自責点（1）よりも多く打点（2）を挙げ、投手として与えた四球（0）よりも打者として多くの四球（1）で出塁。米メディア「オプタ・スタッツ」は「1920年に打点が公式記録になって以降、（これらの条件を達成した）MLB史上唯一の選手になりました」と伝えた。

ただ、チームは痛恨の逆転負け。オプタ・スタッツは「それにも関わらず、ドジャースは試合に負けました」と付け加えた。ロサンゼルス・タイムズ紙のディラン・ヘルナンデス記者も自身のXに「#なおド」と投稿。エンゼルス時代を彷彿とさせる“なおド”には米メディアも嘆いていた。（Full-Count編集部）