タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「TS GE-02 サンダークラッカー」、「TS-13 バンブルビー」、「AOTP-21 ディセプティコン フラットライン」、「AOTP-22 オニキスプライム」の4製品を2026年1月に、「ミッシングリンク C-01N ネメシスプライム」を2026年2月にそれぞれ発売する。

価格は「TS GE-02 サンダークラッカー」が6,600円、「TS-13 バンブルビー」が4,400円、「AOTP-21 ディセプティコン フラットライン」が6,600円、「AOTP-22 オニキスプライム」が8,800円、「ミッシングリンク C-01N ネメシスプライム」が17,380円。

北米で2010年にリリースされたゲーム「Transformers: War for Cybertron」に登場するキャラクターを発売するスタジオシリーズのスピンオフシリーズより「サンダークラッカー」が登場する。本シリーズではトランスフォーマーたちが地球に訪れる前のサイバトロン星でのオートボットとディセプティコンの戦いを描かれる。

サンダークラッカーは、ロボットモードからサイバトロンモードのSFジェット機に変形。メガトロンの命令で、スタースクリーム、スカイワープと共にダークエネルゴンの製造を行なうエネルゴンブリッジを再起動させるミッションに参戦した。

本商品では武器に銃と巨大なハンマーが付属。肘から右腕を取り外すことで付属の武器や別売のゲーマーズエディションの武器も装着が可能となっている。

サンダークラッカー本体×1、武器(銃)×1、武器(ハンマー本体)×1、武器(ハンマー柄)×1、本体パーツ×2、取扱説明書×1

ハリウッドムービー第6作「バンブルビー」に登場するバンブルビーがリニューアルバージョンで登場。新規造形パーツを使用し、より高い完成度とディティールで、劇中で活躍したバンブルビーの魅力的なキャラクターイメージが再現されている。

バンブルビー本体×1、武器(ガトリング)×1、武器(ナイフ)×1、取扱説明書×1

「エイジ・オブ・ザ・プライム」より「ディセプティコン フラットライン」と「オニキスプライム」が登場!

トランスフォーマーのアニメ/コミックなどから商品化を行なう「ジェネレーションズ」のシリーズ「エイジ・オブ・ザ・プライム」より、「ディセプティコン フラットライン」と「オニキスプライム」が登場。同シリーズの中核はトランスフォーマーの始祖となる「13人のプライム」に焦点を当てており、今まで商品化されることが少なかった伝説のプライム達が展開されていく。

ロボットモードから漆黒の救急車に変形するディセプティコンフラットラインは、最高の医療技術を有する名医。複数の内蔵武器を有しており、それらは全て医療行為にも使用できるツールとなる。死者を蘇らすこともできる技術を持っていると噂されるが、彼のビークルモードを霊柩車と揶揄するディセプティコン兵士もいるという。

ディセプティコン フラットライン本体×1、本体パーツ×1、アタッチメントパーツ(A)×1、アタッチメントパーツ(B)×1、アタッチメントパーツ(C)×1、取扱説明書×1

オニキスプライムはサイバトロン星で誕生した最初の13人と呼ばれるプライムのひとりでロボットモードからヒッポグリフタイプの六脚ドラゴンに変形する。ケンタウロスタイプのロボットモードや四脚のドラゴンモードにも変形が可能で、その姿はビーストモードの始祖と呼ばれるに相応しく、全てのビースト戦士の頂点に立つような存在となっている。

オニキスプライム本体×1、武器 (矢じり)×1、武器(グリップ)×1、テールパーツ×1、取扱説明書×1

あの時代に存在したかもしれない仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズにデストロン兵士が登場する。本商品では、コンテナ付属のC-01コンボイをベースに漆黒のカラーを施し、ネメシスプライムとして立体化している。

懐かしさを感じる見た目のまま、関節可動をアップデートしたミッシングリンクC-01コンボイと基本内容は同じく、彩色をブラックカラーに変更。パッケージや付属品もデストロンをイメージした仕様に変更されている。

胸部には「ハートオブセイバートロン」が収納可能。コンテナの砲台「プロトン・スカージャー」はコンテナから分離させ転がし走行させることが可能となっている。偵察バギーの「ギザ」は後部を反転させることで警光灯が出現する。

斧型の武器「エグゼキューショナーアックス」も付属し、拳に取付けることができる。また、赤透明の「シークレットフィルム」が付属。バッケージ裏に印刷されたスペックチャートに重ねることで解読できる遊びも収録される。ロボット本体にはおなじみ「シークレットエンブレム」も貼付、指で温めるとデストロン軍団マークが現われる。

ロボット本体の立体メカ彫刻部には細かな彩色が施されている。ネメシスプライム背面には別売りのスタンド用ジョイント穴を装備し、アクションポーズで飾ることが可能。デストロンマークも含め、全面的に色彩を変更したユーザーシールも付属し、新規デザインのコレクションカードも付属する。

【ビークルモード】【基地モード】 ロボット モード】【ハートオブセイバートロン】

ネメシスプライム本体×1、ホイールハウス(コンテナ)×1、エグゼキューショナーアックス×1、フュージョンキャノン×1、ホース×1、エネルギー補給ポンプ×1、エネルギー補給アダプター×1、ギザ×1、ギザタイヤ(ランナー)×1、ミサイル(ランナー)×1、ハートオブセイバートロン×1、シール×1、シークレットフィルム×1、コレクションカード×1、取扱説明書×1、リーフレット×1

