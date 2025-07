【gamescom 2025】 会期:8月20日~8月24日

マイクロソフトは、8月20日から8月24日までドイツのケルンで開催される欧州最大級のゲームイベント「gamescom 2025」にて、Xboxを出展することを発表した。

今年のXboxブースには、ファーストパーティスタジオおよびサードパーティパートナーによる20以上のタイトルが登場。今回初めて一般試遊が行なえるタイトルが複数用意されるほか、フォトスポットや特別なアクテビティコーナー、シアタープレゼンテーションなど、来場者に多彩なコンテンツを提供するとしている。

目玉のひとつは、携帯型ゲーム機「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」の試遊機会。「ROG Xbox Ally X」はこれまで、一部のクローズドイベントなどで限られた関係者のみに公開されてきたが、一般来場者が本デバイスを体験できるのは今回が初。「ROG Xbox Ally」ブースでは、「Hollow Knight: Silksong」の新しいプレイアブルデモのほか、「Roblox」、「Sea of Thieves」、「Tony Hawk’s Pro Skater 3+4」などの人気タイトルを「ROG Xbox Ally」シリーズ上で遊ぶことができる。

Xboxブース試遊可能タイトル一覧

「Grounded 2」 「Ninja Gaiden 4」 「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」 「Age of Empires」 「Age of Mythology: Retold」 「Microsoft Flight Simulator 2024」 「Hollow Knight: Silksong」 「ボーダーランズ4」 「鬼武者 Way of the Sword」 「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」 「EA SPORTS FC 26」 「Aniimo」 「There Are No Ghosts at the Grand」 「PowerWash Simulator 2」 「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」 「FINAL FANTASY XVI」 「Invincible VS」 「Super Meat Boy 3D」 「Cronos: The New Dawn」 「Mistfall Hunter」

