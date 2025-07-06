ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J2】ジュビロ磐田 ロアッソ熊本に０－２で敗戦 （えがお健… 【J2】ジュビロ磐田 ロアッソ熊本に０－２で敗戦 （えがお健康スタジアム） 【J2】ジュビロ磐田 ロアッソ熊本に０－２で敗戦 （えがお健康スタジアム） 2025年7月6日 20時25分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J2リーグ 第22節 結果】 ロアッソ熊本 ２－０ ジュビロ磐田 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J1】清水エスパルス連敗 0-3でFC町田ゼルビアに敗れる リーグ戦5試合勝利なし （町田ＧＩＯＮスタジアム） 【J2】藤枝MYFCは3試合ぶりの勝利 2－0で徳島ヴォルティス破る（鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム） 【J3】アスルクラロ沼津がホームで連敗ストップ 4－0で高知ユナイテッドSCに完封勝利（愛鷹広域公園多目的競技場） 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 置床工事, 葬儀, 介護タクシー, 鎌倉, リペア工事, 大船, マンション, 寺田屋, グループウェア