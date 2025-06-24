by Phil Mistry / PHIL FOTO

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Cyberattack of Donald Trump's Truth Social linked to Iranian hackers

https://thehill.com/policy/technology/5364264-iran-hackers-target-truth-social/

Iranian-Aligned Hackers Attack Trump's Truth Social: Report

https://www.mediaite.com/media/news/iranian-aligned-hackers-claim-responsibility-for-attack-on-trumps-truth-social-platform/

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