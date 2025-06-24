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by Phil Mistry / PHIL FOTO
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https://thehill.com/policy/technology/5364264-iran-hackers-target-truth-social/
Iranian-Aligned Hackers Attack Trump's Truth Social: Report
https://www.mediaite.com/media/news/iranian-aligned-hackers-claim-responsibility-for-attack-on-trumps-truth-social-platform/
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Truth Social is down in central Arkansas pic.twitter.com/QQjZ3Tz59P— What Grinds my teeth - Jim Taylor (@ragdout) June 22, 2025
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Iraq¡Çs cyber resistance group 313 Team claims responsibility for attacking the servers of Trump¡Çs social media platform Truth Social, in retaliation for US airstrikes on Iran¡Çs nuclear facility.
The claim cannot be verified at this moment. https://t.co/Tmj8VW0nmP pic.twitter.com/AOAR4JbwO5— FalconFeeds.io (@FalconFeedsio) June 22, 2025
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