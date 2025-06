【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース】 6月21日 発売 価格:3,850円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」を6月21日に発売する。価格は3,850円。

本商品は、フロムソフトウェアが手がけるロボットアクション「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、オーネスト・ブルートゥが搭乗するAC「ミルクトゥース」を、同社のブラモデルシリーズ「30 MINUTES MISSIONS (30MM)」のフォーマットでプラモデル化したもの。

頭部、コア、腕部、脚部それぞれにシリーズ共通構造が採用されており、両肩武器と一部左手武器の取り付けは3mmジョイントにより、様々なアセンブルに対応可能となっている。

武器は「WB-0000 BAD COOK」、「WB-0010 DOUBLE TROUBLE」、「BML-G2/P19SPL-12」、「SB-033M MORLEY」が付属。「WB-0010 DOUBLE TROUBLE」のチェーンソーは格納状態と展開状態の2種類が付属する。

【付属品】

・WB-0000 BAD COOK×1

・WB-0010 DOUBLE TROUBLE×1

・BML-G2/P19SPL-12×1

・SB-033M MORLEY×1

・ジョイントパーツ×1式

・シール×1

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware. Inc. All rights reserved. (C)BANDAI SPIRITS 2019

※発売日は流通により前後する場合があります。