2024年、原宿に「ハリー・ポッター」の新たな公式直営店舗をオープンすることを発表した「ワーナーブラザース・ディスカバリー」

日本初のフラグシップストアとして、明治神宮前駅に直結した表参道沿いに、新店舗「ハリー・ポッター ショップ 原宿」が2025年8月に開業予定です!

「ハリー・ポッター」公式フラグシップストア「ハリー・ポッター ショップ 原宿」オープン

オープン予定:2025年8月

所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目31番17号

日本初のフラグシップストアとして2025年8月に開業を予定している「ハリー・ポッター ショップ 原宿」

原宿の新店舗は、約900平方メートルの広さを誇ります。

世界有数の商業エリアであり、文化やファッション、トレンドの発信地である原宿に位置し、旗艦店として多くの人々に愛される店舗になることを目指す店舗です。

代々木公園から続く歴史的な緑の参道沿いに構える「ハリー・ポッター ショップ 原宿」

ホグワーツ魔法魔術学校の敷地内に広がる魔法動物が生息する神秘的な「禁じられた森」にインスパイアされた内装がほどこされます。

歴史と自然、トレンドが交差しエネルギーあふれるこの街の中心の建物の壁面に、映画でもおなじみの”忍びの地図”が出現し、その場所が明らかとなりました。

生命力あふれる森に足を踏み入れた先に待ち受ける魔法に満ちたショッピング体験に期待が高まります!

リニューアルオープン「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」

2025年6月29日をもって閉店が発表された「ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street店」が、7月17日に、「ハリー・ポッター ショップ 赤坂」としてリニューアルオープン。

赤坂は「ハリー・ポッター」の世界観に親しむファンの方々にとって、これまでも特別な思い出を紡いできた場所です。

その赤坂にて、公式ショップとして新たなスタートを切ることで、今後もファンの方々とのつながりを深め、魔法ワールドの魅力をより身近に感じられる場として展開。

日本において赤坂と原宿の店舗は、2023年6月に開業した「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」内のショップ、2024年7月に開設された日本国内向け公式オンラインショップ「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」に続く、公式ショップとなります。

ワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社 ゼネラルマネージャー 山崎佐智子氏 コメント

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターは、間もなく2周年を迎え開業以来多くのお客様に映画制作の舞台裏の体験をお楽しみいただいていますが、この度新たに2つの魅力的な路面店が加わることで、東京にさらに多くのハリー・ポッターの魔法をお届けできることを大変嬉しく思っています。

それぞれの施設は異なる役割を持ち、異なる価値を生み出すものであり、互いを補完し合うことでシナジーを創出し、ファンの皆さまにこれまでにない特別な体験をご提供できると確信しています。

ワーナー・ブラザース・スタジオ最高執行責任者 兼 ワーナーブラザース・グローバルエクスペリエンス代表 サイモン・ロビンソン氏 コメント

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京の成功やユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの素晴らしいパートナーシップに加え、日本での直営ショップのさらなる展開により、日本におけるハリー・ポッターフランチャイズが広がります。

ファンの皆さまに、より多くの形で魔法の世界を体験し、触れていただける機会をお届けできることを嬉しく思っています。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京を展開するワーナー ブラザース ワールドワイド スタジオツアー&リテールによる、公式の直営ショップ。

2025年8月にオープンが予定されている「ハリー・ポッター」公式フラグシップストア「ハリー・ポッター ショップ 原宿」の紹介でした☆

