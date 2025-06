講談社から、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの全アトラクション情報が満載の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック2025-2026」が登場!

この1冊で東京ディズニーリゾートのアトラクションが完全に網羅できる唯一無二のガイドです。

定価:1,650円(税込)

発売日:2025年6月16日(月)

販売店舗:全国の書店・Amazonなど

毎年人気を博している、東京ディズニーリゾートの全アトラクションを紹介したガイドブックが「ディズニーファン」編集部からいよいよ発売。

だれでも入場できるようになった大人気の「ファンタジースプリングス」4つのアトラクションの深掘り紹介から、アトラクションの特徴や利用制限などのデータも掲載された一冊です。

そしてディズニー・プレミアアクセスやスタンバイパスなどを取得するのに不可欠の公式アプリの使い方も解説しています。

まずはファンタジースプリングスの人気アトラクション「アナとエルサのフローズンジャーニー」を深掘り。

そして、各アトラクションのタイプやストーリー、流れを豊富な写真で紹介しています。

さらに、アトラクションの利用ガイドも、身長制限など、一覧で見やすく掲載されています。

特別企画の両パークとじ込みMAPにはレストラン情報も掲載。

切り取って持ち歩けるのも嬉しいポイントです。

