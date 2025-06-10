¡Ö¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¼«¸ø¡ÖµëÉÕ¡×¤òÌÔÈãÈ½¡¡¡Ö¸ºÀÇ¤Ç¹ñÌ±¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤¬2025Ç¯6·î10Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¡Ö¤â¤·Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ºÀÇ¤Ç¹ñÌ±¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁý¤¨¤¿ÀÇ¼ý¤Ï¹ñÌ±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Ê£¿ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼«¸øÎ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤¬10ÆüÄ«¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¡£¡ÖÀÇ¼ý¤ÎÁý²ÃÊ¬¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñÌ±¤Ø¤Î´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï10Æü¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ë½ê´¶¤òµ¼Ô¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿¡¢½êÆÀÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö°ìÎ§µëÉÕ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢103Ëü¤ÎÊÉ¤Î°ú¤¾å¤²¤Î¤È¤¤â¡Ø¹â½êÆÀ¼Ô¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¥À¥á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê½êÆÀÀ©¸Â¤ò²¿ÃÊ¤Ë¤âÀß¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢°ìÎ§µëÉÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÅöÁ³½êÆÀ¤ÎÄã¤¤¿Í¤Ë¤â¹â¤¤¿Í¤Ë¤âÆ±¤¸³Û¤¬¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¸À¤¦¤È¤¤Ï¡Ø¾å¿¶¤ì¤Ïºâ¸»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¹â½êÆÀ¼Ô¤ËÍÍø¤ÊÀ¯ºö¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áªµó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ì¤ÏµÞ¤Ëºâ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¹â½êÆÀ¼Ô¤Ë¤âÇÛ¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤´ÅÔ¹ç¼çµÁ¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê°õ¾Ý¡×
¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢20Ç¯ÅÙ°Ê¹ß6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÇ¼ý¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÇ¼ý¤Ï¾å¿¶¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¾å¿¶¤ì¤Ïºâ¸»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢5Ç¯¤â6Ç¯¤â¾å¿¶¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÀÇ¼ý¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÀÇ¼ýÃÆÀÃÍ¤ÎÀßÄê¤â¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
X¤Ç¤âÈãÈ½¡ÖÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¾å¿¶¤ì¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Áý¤¨¤¿ÀÇ¼ý¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Áý¤¨¤¿ÀÇ¼ý¤Ï¹ñÌ±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼«Ê¬¤¬Áªµó¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¤ª¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¾¡¼ê¤Ë»È¤¦¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤·¤½¤ó¤ÊÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸ºÀÇ¤Ç¹ñÌ±¤ËÊÖ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÌÌÚ»á¤Ï10Æü¡¢X¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈãÈ½¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬¸½¶âµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ì¤¬¡Øºâ¸»¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸ºÀÇ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤ÏÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ì¤Ï¡Øºâ¸»¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÎ§¸ºÀÇ¡Ê¹µ½ü³Û°ú¤¾å¤²¡Ë¤Ï¹â½êÆÀ¼Ô¤ËÍÍø¤À¤«¤é¥À¥á¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¶âµëÉÕ¤Ï°ìÎ§¡£ÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£