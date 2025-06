新フロアはアートやカルチャー導入！アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン記念」

アトレ吉祥寺は、2025年6月20日(金)グランドオープンに合わせたスペシャルコンテンツを多数展開します。

アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン記念」

所在地 : ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 : 10:00〜21:00 ※一部店舗により異なる

階数 : 本館・東館 地下1階〜2階

店舗面積 : 約12,000平方メートル

ショップ数 : 196ショップ(2025年6月3日現在)

アトレ吉祥寺は、2025年6月20日(金)グランドオープンに合わせたスペシャルコンテンツを多数展開!

オープンを記念して、一部店舗ではアトレ吉祥寺オリジナル・限定商品を発売する他、「地球の歩き方」とのコラボレーション特別リーフレット「アトレ吉祥寺の歩き方-下巻-」を発行するなど、盛りだくさんの内容です!

■グランドオープンを記念したスペシャルコンテンツが盛りだくさん!

「IMAGE CHANGE!!!」

アートやカルチャーを取り入れるなど、今までになかったショップが仲間入りして、2025年6月20日(金)に本館2Fがグランドオープン。

感性を刺激して新たなライフスタイルを提案するフロアへと“イメージチェンジ”します。

グランドオープンを記念して、この機会にしか味わえないコンテンツを多数用意されました。

(1)アトレ吉祥寺オリジナル商品や限定商品、ノベルティ等を多数展開!

グランドオープンを記念して、約60ショップがアトレ吉祥寺オリジナル商品や限定商品の発売、ノベルティなどを展開します。

吉祥寺モチーフのデザインや先行販売など、今回限りのアイテムに注目です。

(2)「地球の歩き方」とのコラボリーフレット「アトレ吉祥寺の歩き方-下巻-」を配布!

2024年秋の上巻に続いて、株式会社地球の歩き方が発行する大人気旅行ガイドブック「地球の歩き方」とコラボレーションした特別リーフレット『アトレ吉祥寺の歩き方-下巻-』を発行。

新規/リニューアルショップの紹介やオープニングキャンペーン情報はもちろんのこと、アトレ吉祥寺で働くクルーからのおすすめ情報など、アトレ吉祥寺を楽しむ情報が目白押しです。

※配布期間:6月20日(金)〜6月22日(日) 各日なくなり次第終了

※配布場所:本館1F はなびの広場等

※特設サイトにてデジタル版も配信予定

(3)3,300円(税込)以上の購入で「アトレ吉祥寺オリジナルノート」をプレゼント!

アトレ吉祥寺オリジナルノート

「地球の歩き方」とのコラボリーフレットを表紙デザインにした今回限定の「アトレ吉祥寺オリジナルノート」を数量限定でプレゼントされます。

※配布期間:6月20日(金)〜6月22日(日) 11:00〜15:00 各日なくなり次第終了

※配布場所:本館1F はなびの広場

※配布条件:3,300円(税込)以上の購入レシートを特設カウンターにて掲示。

(当日購入レシートのみ有効 ・合算可能、各日お一人様一点まで)

(4)フェイス・パーソナルカラー診断やファッションタイプ診断ができる、タブレット版「+PLUS MIRROR(プラスミラー)」を設置!

+PLUS MIRROR

2024年秋に続き、株式会社Innovation Studioが提供する、タブレット版「+PLUS MIRROR(プラスミラー)」が、先行オープンの5月23日(金)から再登場。

診断カルテがアトレ公式LINEより受け取れる他、新たなショップも診断結果に加わり更にパワーアップして、「本当の“似合う”」をお客様に提案します。

また、利用いただいた方の内、LINEチェックインしていただいた方には、抽選で対象ショップで使えるデジタルクーポンをプレゼント。

※設置期間:5月23日(金)〜8月31日(日)

※利用時間:10:00〜20:00

※設置場所:本館2F セントラルコート/東館B1F ゆらぎの広場

(5)今回のコンセプト「IMAGE CHANGE!!!」をテーマにしたイベントを多数開催!

普段とはちょっと違う、「IMAGE CHANGE!!!」を体験できるイベントを実施する他、

アトレ吉祥寺のショップが主催するワークショップや体験型イベントなど多数開催します。

(6)アトレ公式LINE友だち限定!抽選でデジタルクーポンをプレゼント!

デジタルクーポン

グランドオープンを記念して、抽選で1,500名様にアトレ吉祥寺全店(※一部ショップを除く)で使える500円クーポンがプレゼントされます。

※抽選期間:6月13日(金)〜7月20日(日)

※利用期間:6月20日(金)〜7月31日(木)

(7)夏のセールでお得にショッピング!

6月27日(金)からは、アトレのセールがスタート!夏本番に向けてお買い物が楽しめます!

※期間:6月27日(金)〜7月31日(木)

(8)2週連続!ハッピーWポイントを開催!

ハッピーWポイント

グランドオープンを記念して週末3日間の「JRE POINTハッピーWポイント」を2週連続で開催します。

期間中、ショッピングや飲食で100円(税抜)ごとに2ポイントをプレゼント。

JREカード決済でさらにお得になります。

※実施期間:6月20日(金)〜6月22(日)、6月27日(金)〜6月29日(日)

各コンテンツの詳細は、特設サイトを確認してください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新フロアはアートやカルチャー導入!アトレ吉祥寺「本館2Fグランドオープン記念」 appeared first on Dtimes.