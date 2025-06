東京ディズニーリゾートの夏イベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」に、人気バンドMrs. GREEN APPLEがテーマソングを提供!

複数のアトラクションや新エンターテイメント、TVCMでも活用され、音楽とともに楽しめる夏が到来します☆

開催期間:2025年7月2日(水)〜9月15日(月)

動画公開日:2025年6月6日(金)朝8時(YouTube)

配信:東京ディズニーリゾート公式YouTubeチャンネル・特設サイト

夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」が、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーにて開催されます。

2025年は3人組バンドMrs. GREEN APPLEがテーマソングの作詞・作曲を担当し、爽やかでアップテンポな音楽が夏のパーク体験をさらに盛り上げます☆

テーマソングの一部とMrs. GREEN APPLEのレコーディング映像は、2025年6月6日(金)朝8時よりYouTubeの東京ディズニーリゾート公式チャンネルで初公開されました。

ベイマックスのハッピーライドでの使用

東京ディズニーランドの人気アトラクション「ベイマックスのハッピーライド」では、Mrs. GREEN APPLEのテーマソングが既存楽曲に追加され、ランダムに流れます。

※ライド中の楽曲はランダム再生のため、曲の指定はできません。

びしょ濡れハーバースプラッシュでの使用

東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーで実施される「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」でも、テーマソングが使用されます。

※楽曲が流れるのは、1日6回行われる「スプラッシュタイム」のみ。

1回約90秒間で、実施は9時台〜16時台の毎時50分(12時台・15時台を除く)です。

ベイマックスのミッション・クールダウンでの使用

東京ディズニーランドのエンターテイメントプログラム「ベイマックスのミッション・クールダウン」でも、テーマソングが一部公演に取り入れられます。

※プログラム中、プラザ内6カ所のうち2カ所でフロートが停止し、その際にテーマソングが流れます。

東京ディズニーリゾートでは、この夏はさらに、「スプラッシュ・マウンテン“もっと!びしょ濡れMAX”」や、新ショー「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」など、パーク全体でクール&エキサイティングな体験も展開されます。

テーマソング使用のTVCM情報

Mrs. GREEN APPLEが手がけるテーマソングを使用したTVCMは、6月7日(土)より中京・関西エリアを皮切りに放映開始。

首都圏では6月14日(土)から放映され、その後順次全国に拡大されます。

TVCM映像は、6月6日(金)朝8時にYouTube、朝9時に特設サイトで公開されます。

音楽とともに、東京ディズニーリゾートでしか体験できない“びしょ濡れ”&“感動”が融合した夏の特別な瞬間を楽しめる!

東京ディズニーリゾート『サマー・クールオフ』Mrs. GREEN APPLEがテーマソング提供の紹介でした。

