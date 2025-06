【PS5:システムソフトウェアアップデート】 6月4日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5におけるシステムソフトウェア「バージョン:25.04-11.40.00」へのアップデートを6月4日に配信した。

今回のアップデートでは、一部の画面でメッセージや操作性が改善されている。システムソフトウェアのアップデートは、レストモード中に自動でインストールされるほか、設定より手動でのアップデートも可能となっている。

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.