北朝鮮から秘密裏に持ち出された スマートフォン を調査した結果、特定の単語を入力すると文字が置き換えられて警告が表示される機能や、こっそり5分間隔でスクリーンショットを撮影する機能など、政府による監視を目的とした情報統制機能が盛り込まれていることが明らかになりました。In North Korea, your phone secretly takes screenshots every 5 minutes for government surveillance | TechSpot

https://www.techspot.com/news/108156-north-korean-smartphone-secretly-takes-screenshot-every-5.htmlSmuggled North Korean smartphone shows insane things Kim Jong Un is doing to control his peoplehttps://nypost.com/2025/06/01/world-news/smuggled-north-korean-smartphone-shows-insane-things-kim-jong-un-is-doing-to-control-his-people/ 韓国 を拠点とする北朝鮮専門誌・デイリーNKが持ち出した スマートフォン BBC の動画で紹介されています。 スマートフォン のブランドは不明ですが、デザインとUIはHuaweiあるいはHuaweiサブブランドのHonorのものに酷似していて、電源が入ると北朝鮮の国旗がアニメーションで揺れる様子が映し出されるようになっていました。加えて、政府が問題視する単語を自動検閲する機能など、北朝鮮独自の機能が搭載されていることもわかりました。例えば、 韓国 語で「兄」を意味し、俗にボーイフレンドを指す場合にも使う「オッパ」という単語を入力しようとすると、「同士」に自動修正されます。おまけに「オッパという単語は年上の兄弟にのみ使用できる」という警告が画面上に表示されるそうです。北朝鮮は2023年に「平壌文化語保護法」を採択しており、 韓国 言葉遣い をまねるような行為を重罪と定めています。その中には、肉親でない女性が年長の男性を「オッパ」と呼ぶ行為も含まれていました。北朝鮮製 スマートフォン には、「オッパ」の修正に加えて「 韓国 」を「傀儡国家」に置き換える機能も含まれていました。「傀儡国家」は北朝鮮が 韓国 を指して用いる言葉です。さらに、5分ごとにスクリーンショットを撮影し、ユーザーがアクセスできない隠しフォルダに画像を保存する機能も搭載されていました。 BBC によると、北朝鮮政府はユーザーの行動を監視するため画像を後から確認することができるとのこと。北朝鮮では近年、 スマートフォン の利用が増加していますが、海外のサイトにアクセスできないなど機能が厳しく管理されています。さらに、これまではユーザーがスクリーンショットを撮影することもできませんでした。デイリーNKによると、「サムテソン8」という端末で初めてスクリーンショット撮影が許可されたそうです。ただし、スクリーンショット撮影を実行する「3本指で下にスワイプする」というジェスチャーは、北朝鮮の歴代最高指導者の著作と革命史を収録した「Collected Works」 アプリ では機能しません。これについてデイリーNKは「最高指導者に関するコンテンツで下向きスワイプをすることは失礼とみなされる可能性があるからです」と分析しています。また、「Mongnan Reader 」や「Chongso」といった動画や電子文書の閲覧を可能にする アプリ は、ユーザーが自らアップロードした 金日成 主席の回顧録、国家指導者を称賛する書籍、歴代指導者の著作集などの資料のスクリーンショットを許可しています。さらに、テキストメッセージ、 翻訳 アプリ アプリ 辞書 に「 金正恩 」と入力すれば、たとえその文章が好意的な内容でなくてもスクリーンショットを撮ることができるとデイリーNKは伝えています。北朝鮮の技術・情報の専門家であるマーティン・ウィリアムズ氏は、「 スマートフォン は今や、北朝鮮が国民を教化するための不可欠な手段となっています。北朝鮮は情報戦で優位に立とうとしているのです」と語りました。