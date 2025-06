「happen」の意外な使い方とは？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#2

北村一真さんによる英作文トレーニング! #2

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



どのくらい頻繁にこういったことがあるか知っていますか。

[解答・解説]

Do you know how often this happens?

Do you have any idea how often this kind of thing happens?

今回のポイントはhappenという動詞の使い方です。もちろん、「(ものごとが偶然に)起こる、生じる」という意味であることは多くの方がご存知かと思います。しかし、この語は日本語で「起こる」といった言い方をまずしないような場面でも使います。たとえば、休暇でしばらく職場を離れていた人が再び出社した際、同僚などにDid anything happen while I was away?と問うのはごく自然です。一方、日本語では「休んでいた間に何かあった?」のように表現するのが普通でしょう。日本語の「起こる」はかなり大げさで事件や重大な事柄を連想させ、単に近況や個々人の経験について語る場面ではやや不自然に聞こえるためです。この違いを活かして考えると、日本語で個々人の経験レベルの出来事について「…がある、…があった」と語っているものを英語にする場合にはhappenが使えるということです。ちなみに、何かをやってしまった際の謝罪の言葉として、It won’t happen again.という言い方があります。これについても「そのようなことは二度と起こらないでしょう」と訳すと変な謝罪の仕方に聞こえますが、「そのようなことは二度とありません」なら謝罪のニュアンスに聞こえなくもないですね。

【練習問題】



1. もう9時だよ。何かあったに違いないよ。



2. 昨日、会議のことを完全に忘れていて、すっぽかした。以前はこんなことはなかったのに。

[語句]

「会議」:meeting

「…について忘れる」:forget about…

「…をすっぽかす」:miss…

[解答]



1. It’s already 9. Something must have happened.

ポイント:「何かあった」の部分をsomethingとhappenを用いて表す。



2. I completely forgot about the meeting yesterday and missed it. This never used to happen.

ポイント:「以前はこんなことはなかった」の部分を、This never used to happenを用いて表す。なお、このThis never used to happen (before). やThat never happened (before). は「以前はこんなことはなかった」と言う場合の決まり文句ですので、そのまま覚えてもよいと思います。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

