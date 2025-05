リゾート感あるスターバックスをセレクト! 都会の喧騒を離れ、ちょっと贅沢な時間を楽しめる9店舗

1971年に アメリカ 合衆国ワシントン州シアトルで開業したスターバックスコーヒー。日本では1996年8月に東京 銀座に1号店をオープンし、現在日本国内に約2,000店舗を展開しています。店舗は都会的な雰囲気からその土地に合わせた特徴を持ったものまでさまざまあり、コーヒーを楽しむひとときを演出してくれます。そんな数あるスターバックスコーヒーの店舗の中でリゾート感ある店舗をセレクト。都会の喧騒を離れ、ちょっと贅沢な時間を楽しめる9店舗をご紹介します。

旭川北彩都店 (北海道)JR旭川駅南口から徒歩5分ところにある旭川北彩都店は、旭川駅周辺に広がる庭園施設、あさひかわ北彩都ガーデンに面した店舗で、北海道の地元の木材(トドマツやナラなど)を使い、木の温かみにあふれた空間と、テラスからは旭川の四季折々の景色が楽しめます。店舗ではレジャーシートも貸し出ししているのでピクニック気分で芝生にゴロゴロしながらコーヒーと自然を満喫できます。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan上野恩賜公園店 (東京都)上野恩賜公園内にあり、160席と圧倒的に広い客席と自然豊かな緑に囲まれている上野恩賜公園店は、文化・芸術の中心地である“竹の台広場”に位置する都内初の公園内店舗で、周辺の文化施設とも調和する落ち着きのあるデザインになっています。ビバレッジの受け渡しカウンターは、毎春桜で賑わう上野恩賜公園にちなみ、無垢のサクラ材を使用したり、レジ下のキャビネットの表面には、台東区の職人が仕上げた皮を採用するなど、地域に根ざした空間作りをしています。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanよみうりランドHANA・BIYORI店 (東京都)よみうりランド内、 温泉 施設と併設しているHANA・BIYORI館は、中に入ると植物でできた「STARBUCKS」ロゴがお出迎え。日本最大級のフラワー シャンデリア や水槽の魚たち、カワウソたちにも会える他、四季折々の花に囲まれ、コーヒーを楽しめる非日常的な空間です。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan 鎌倉 御成町店 (神奈川県)JR、江ノ島電鉄 鎌倉 駅西口から徒歩4分、 漫画家 の横山隆一氏の邸宅の跡地に建てられた店舗。洗練された店舗デザインで、斜めに傾斜している屋根がシンボルとなっています。この傾斜は、屋根の背後にある 鎌倉 山と角度をそろえ、景観との調和を図っています。当時のまま残るプールや庭があり、四季折々の景観も楽しむことができます。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan浜松城公園店 (静岡県)浜松市の中心部にありながら、豊かな緑に囲まれた浜松城公園。浜松城は 徳川家康 の居城としても有名。そんな浜松城公園店は、天井には地元を表現する天竜材を、客席のクッションには伝統工芸の遠州織物を取り入れ、浜松の自然や伝統に敬意を払った店舗です。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japanスノーピークランドステーション白馬店 (長野県)JR白馬駅から徒歩12分の場所にある体験型複合施設「Snow Peak LAND STATION HAKUBA」内の店舗。建物の外観および内装は 隈研吾 氏によるもの。天然素材を生かした自然と調和したデザインで、天井部分の木組みは雪の結晶をイメージしています。外のテラス席からは、コーヒーを片手に目の前に広がる白馬の山岳風景が楽しめます。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan泉南りんくう公園店 (大阪)南海電気鉄道 樽井駅から徒歩16分、目の前には海と砂浜が広がり、空には飛行機が飛び交う、非日常が広がる店舗。店内から見えるマーブルビーチの夕日は日本の夕日百選に選ばれており、夏は真っ赤な夕焼け、冬にはオレンジの夕日と赤紫の空が広がります。8月に開催される「泉州夢花火」には店内から素敵な花火を見ることも。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan神戸メリケンパーク店 (兵庫県)神戸市交通局 みなと元町駅から徒歩12分、神戸港の目の前に位置する神戸メリケンパークの一画に建つ店舗。芸術的な建造物が立ち並ぶ公園の雰囲気に馴染むよう設計したユニークな建築形状は、港に停泊するクルーズ船をイメージしたデザインになっています。一面ガラス張りの店内からは、目の前に広がる海を一望でき、神戸を象徴するシンボリックな建造物もみることができます。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan沖縄本部町店 ( 沖縄県 那覇空港から車で約2時間50分、国頭郡本部町の国営海洋博公園に近接した沖縄本部町店。店舗のデザインコンセプトは、“コーヒーゆんたく”。ゆんたくとは、 沖縄県 の言葉でおしゃべりやだんらんを意味し、地域のお客様、 観光 などで来られる方にとって、この場所がコミュニティとなり、地域、人、スターバックスが店舗を通じてたくさんのつながりが生まれる空間となるようにデザインされています。店内には 沖縄県 の県木である琉球松を使用したテーブルや海に漂流する プラスチック ゴミを素材にしたオリジナルアートを設置しています。Courtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee JapanCourtesy of Starbucks Coffee Japan■店舗詳細※台風その他災害、店舗または隣接施設の都合等により、予告なく臨時休業や営業時間が変更になる場合があります。旭川北彩都店 (北海道)所在地:北海道 旭川市 宮前2条1丁目1-1電話:0166-76-5861営業時間:8:00〜22:00定休日:不定休上野恩賜公園店 (東京都)所在地:東京都 台東区 上野公園8-22電話:03-5834-1630営業時間:8:00〜21:00定休日:不定休よみうりランドHANA・BIYORI店 (東京都)所在地:東京都 稲城市 矢野口4015-1 よみうりランドHANA・BIYORI電話:044-455-6352営業時間:10:00〜20:30定休日:不定休 鎌倉 御成町店 (神奈川県)所在地:神奈川県 鎌倉 市 御成町15-11電話:0467-61-2161営業時間:7:00〜21:00定休日:不定休浜松城公園店 (静岡県)所在地:静岡県 浜松市中央区 元城町100-2電話:053-450-6060営業時間:8:00〜21:00定休日:不定休スノーピークランドステーション白馬店 (長野県)所在地:長野県 北安曇郡 白馬村北城5490 Snow Peak LAND STATION HAKUBA電話:0261-85-4462営業時間:7:00〜19:00定休日:不定休泉南りんくう公園店 (大阪)所在地:大阪府 泉南市 りんくう南浜3-201 泉南りんくう公園内電話:072-468-6740営業時間:8:00〜22:00定休日:不定休神戸メリケンパーク店 (兵庫県)所在地:兵庫県 神戸市中央区 波止場町2-4電話:078-335-0557営業時間:7:30〜22:00定休日:不定休沖縄本部町店 ( 沖縄県 所在地: 沖縄県 国頭郡 本部町山川1421-4電話:0980-43-9865営業時間:7:00〜22:00定休日:不定休