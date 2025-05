【Grand Theft Auto VI】 2026年5月26日 発売予定 価格:未定

Rockstar Gamesは、5月6日に公開した「Grand Theft Auto VI Trailer 2」について、PS5からのキャプチャー、ゲームプレイシーンとカットシーンで構成していることを公式Xにてコメントした。

本トレーラーは2026年5月26日発売予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「Grand Theft Auto VI(グランド・セフト・オートVI)」のジェイソン・デュヴァル、ルシア・カミノスの2人を中心とした映像となっている。

Grand Theft Auto VI Trailer 2 was captured entirely in-game from a PlayStation 5, comprised of equal parts gameplay and cutscenes. pic.twitter.com/JWFfVYm3on