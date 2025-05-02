¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSTAND ALONE COMPLEX¡×YouTubeÌµÎÁÇÛ¿®¡£º£Ìë¤«¤éËè½µ¶âÍËÌë
Âè1ÏÃ¡Ö¸ø°Â9²Ý SECTION-9¡×|¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ STAND ALONE COMPLEX¡Ù
¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâSTAND ALONE COMPLEX¡×Á´26ÏÃ¤òYouTube¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâOfficial YouTube Channel¤Ë¤Æ¡¢5·î2Æü¤«¤éËè½µ¶âÍËÆü21»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¡¢³ÆÏÃ2Æü´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ STAND ALONE COMPLEX¡×
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
5·î2Æü¤«¤é10·î24Æü¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µ1ÏÃ¤º¤Ä¸ø³«¡£¡Ö¥·¥êー¥º½é¸«¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤â¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡É¤ÇºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÛ¿®´ë²è¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
º£ºî¤Ï¡¢SF¥¢¥Ë¥á¤Î¶â»úÅã¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¥·¥êー¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¿À»³·ò¼£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡£¶áÌ¤Íè¤Î¹âÅÙ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¸ø°Â9²Ý¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)»ÎÏºÀµ½¡¡¿Production I.G¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ê¥¢¥ë¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯ÉÁ¼Ì¤È¡¢¥Æ¥í¡¦¾ðÊóÅýÀ©¡¦¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¥Æー¥Þ¤Î¿¼·¡¤ê¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¿·ºîTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâTHE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¸¶ºî¼Ô¡¦»ÎÏºÀµ½¡¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¶²èÅ¸¡Ö»ÎÏºÀµ½¡¤ÎÀ¤³¦Å¸～¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÈÁÏÂ¤¤Îµ°À×～¡×¤¬À¤ÅÄÃ«Ê¸³Ø´Û¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£
2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤Î¿·ºîTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâTHE GHOST IN THE SHELL¡×
(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE
¡Ö»ÎÏºÀµ½¡¤ÎÀ¤³¦Å¸～¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤ÈÁÏÂ¤¤Îµ°À×～¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë