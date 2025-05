第1話「公安9課 SECTION-9」|『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』

講談社は、TVアニメ「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX」全26話をYouTubeで無料配信する。攻殻機動隊Official YouTube Channelにて、5月2日から毎週金曜日21時にプレミア公開され、各話2日間のアーカイブ配信も行なわれる。

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

5月2日から10月24日まで、毎週1話ずつ公開。「シリーズ初見の視聴者にも、既存のファンにも“リアルタイム”で作品の魅力を再発見する機会となる。ぜひこの機会にプレミア公開での視聴に参加し、リアルタイムで配信企画にご参加いただきたい」とのこと。

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

今作は、SFアニメの金字塔「攻殻機動隊」シリーズのなかでも特に高い人気を誇る神山健治監督によるTVアニメーション。近未来の高度にネットワーク化された社会を舞台に、ネット犯罪に立ち向かう公安9課の活躍を描いた。

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

(C)士郎正宗/Production I.G/講談社/攻殻機動隊製作委員会

リアルなサイバーパンク描写と、テロ・情報統制・個人のアイデンティティといった社会的テーマの深掘りが評価され、世界中で高い人気を集めている。

2026年には新作TVアニメーション『攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL』の放送が予定されているほか、現在は原作者・士郎正宗による初の大規模原画展「士郎正宗の世界展~『攻殻機動隊』と創造の軌跡~」が世田谷文学館にて開催中。

2026年放送予定の新作TVアニメーション「攻殻機動隊THE GHOST IN THE SHELL」

(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

「士郎正宗の世界展~『攻殻機動隊』と創造の軌跡~」キービジュアル