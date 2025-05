【群馬県から来た少女・改】 9月1日 配信予定 価格:未定

ヒューガは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にてシューティングゲーム「群馬県から来た少女・改」を9月1日に配信する。価格は未定。

本作はMSX規格を模して拡張したビジュアルとサウンドで表現された疑似レトロ2D横スクロールシューティングゲーム。プレーヤーは、かわいらしいドット絵の少女を操作し、自動連射されるショットで様々な敵を倒し、全8ステージを攻略していく。

本作は「古き良き日本文化、群馬の自然と風俗」がモチーフとなっている。またステージに隠された様々な隠しアイテムを発見することで、「エンディングが変化するかもしれない」という。

This game is very easy to clear, but very difficult to master. Very few people will be able to reach the hidden stage. pic.twitter.com/x7UhM6vxmM