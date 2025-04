【「島さん」7巻】 4月24日 発売 価格:726円

【拡大画像へ】

双葉社は、マンガ「島さん」の7巻を4月24日に発売する。価格は726円。

本作は川野ようぶんどう氏が「漫画アクション」と「webアクション」で同時連載している作品。深夜のコンビニでちょっとわけありのおじいさんが働く“コンビニ夜話”となっている。

7巻では過去編を一挙3話収録しており、島さんが背負うものの悲しい秘密が明らかになる。

【「島さん」7巻あらすじ】

島さんが背負うもの……、その悲しい秘密が明らかになる。過去編一挙3話収録! 累計100万部突破、深夜のコンビニでちょっとわけありのおじいさんが働く話、待望の第7巻!!

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved