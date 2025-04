YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題された動画が公開された。



この動画では、チャンネルの案内人・Jukiaが、デンマークから日本に到着したばかりのAさんとBさんを、自身の企画「FREE RIDE」でおもてなしする様子が紹介されている。



「FREE RIDE」は、空港で出会った外国人観光客を無料で観光案内し、ホテルまで送迎するという企画である。羽田空港でJukiaに声をかけられたAさんとBさんは、当初「チャンネルを見せてもらってもいい?」と警戒し、「初日に誘拐されたりしたら困るから(笑)」と冗談交じりに話しながらYouTubeチャンネルを確認。その内容を理解したうえで、参加を決意した。



車に乗り込んだ長身の2人は、「(飛行機は狭かったから)広々としていいね!」とリラックスした様子を見せた。今回が初めてのアジア圏への旅行だという。



Aさんは大工とアジア料理レストランの仕事を掛け持ち、Bさんは価値連鎖管理を学ぶ学生である。2人は、人気ゲーム『Call of Duty: Black Ops 2』を通じて9歳の頃に出会い、14年来の友人だという意外な馴れ初めも明かされた。来日の目的は観光と、2週間後に開催される「スター・ウォーズ セレブレーション」への参加だと語っている。



移動中には、日本の公共交通機関でのマナーや路上喫煙のルールについて尋ねる一方で、デンマークの観光名所(チボリ公園、人魚姫の像)や名物料理スモーブローについて紹介するなど、異文化交流を楽しむ様子が印象的だった。



Jukiaはまず、桜が見頃を迎えた靖国神社へ案内。神社での参拝方法や鳥居での礼儀作法を学び、2人は真剣な表情で実践していた。さらに、おみくじにも挑戦。Aさんは「吉」、Bさんは「末吉」を引いたが、Bさんのおみくじには「旅行は避けた方がいい」との記載があり、Jukiaの助言で境内に結ぶことにした。



観光のあとの車内では、日本文化に関する質問も交わされながら、隠れ家的な居酒屋「祐天寺Bob」へ向かった。オープンキッチンで活気あふれる店内はデンマークでは珍しいスタイルとのことで、Aさんは「厨房が見えるのがいいね!」とコメント。



一行は、「いただきます」「ごちそうさま」といった日本の習慣も学びながら、お通しのペペロンチーノ風の筍や春キャベツとしらすのおひたし、麻薬うずら、ピーマンの肉詰め、焼き卵、レアチキンカツ、名物の土鍋ご飯(アスパラガスとコンビーフ)などを堪能。AさんとBさんは「美味しい!」を連発し、「この居酒屋は本当に美味しいよ!」「最高の食事だったよ!」と絶賛した。



食後はホテルまで送迎され、Jukiaからのサプライズとして、チャンネルステッカー、ファン手作りのしおり、人気アニメのフィギュアなどがプレゼントされた。AさんとBさんは「本当にありがとう!」「最高だったよ!」と感謝の気持ちを伝えた。



今回の出会いを振り返り、Aさんは「(居酒屋で)新しい体験ができて嬉しかったよ!」、Bさんは「(靖国神社で)文化を体験できたのがよかった!」と語り、景色を眺めながら「今日を上回る1日はあるのかな……本当にいい1日だったよ!」と名残惜しそうな表情を見せた。別れ際には熱いハグを交わし、初対面の相手への親切なおもてなしを通じて、国境を越えた温かい交流が生まれた。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo