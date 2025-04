BLACKPINK(ブラックピンク)のLISA(リサ)が、『ELLE Japan』の人気動画シリーズ『3 Best things to do in Japan』に登場。日本のスイーツを堪能する様子が「かわいすぎる」と話題を呼んでいる。

【動画】日本のスイーツを堪能するBLACKPINKリサのハイライトシーン/本編動画

■「全部持って帰る!」BLACKPINKリサ、日本のスイーツに大興奮

動画は『ELLE Japan』の公式YouTubeにて本編が、Instagramではハイライトが公開中。リサが“日本でしたいこと”として選んだのは、日本のお菓子を思いきり楽しむこと。

まずリサは、日本の駄菓子に挑戦。机に並んだお菓子のうち、最初にハローキティのチョコレートに目が行くも、「これはかわいすぎて食べられない」と断念。リサが選んだのは「ちょこっとプッチンプリン」。日本のコンビニでよく「プッチンプリン」を買っているそうで、「食べやすそうと思って選びました」と大好きな味を堪能。他にも2種類の駄菓子にチャレンジしていた。

続いては、高級抹茶スイーツ。「抹茶大好きだからすごく楽しみ」と、用意された3種類の人気の抹茶スイーツを、香りも楽しみながら次々に味わっていく。ひとしきり食べ終わり、スタッフから「ぜひ持ち帰ってください」と言われると、「全部持っていきます!」と、どの抹茶スイーツも気に入った様子。ちなみに普段から抹茶ラテをよく飲んでいるそうで、抹茶味の「キットカット」もお気に入りと話す。

最後に登場したのは、春限定の桜スイーツ。桜わらび餅、桜チョコクランチ、桜きんつばをゆっくり楽しみながら、日本で夜桜を見に行った時のエピソードも披露した。

動画のラストには、カメラに手を振りながら「以上、LISAでした!またね」と日本語で挨拶。くるくる変わる表情や満面の笑みに、コメント欄には「日本のお菓子喜んでくれてありがとう!」「かわいすぎて溶ける」「お菓子になりたい」「幸せそうに食べる姿にほっこり」「私も日本のお菓子を食べてみたくなった」など、世界中のファンから反響が寄せられている。

■動画:ELLE Japan『【LISA】BLACKPINK リサが日本のスイーツをあれこれTRY』