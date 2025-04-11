¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¼ç±é¤Î´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù7·î4Æü¸ø³«¡¡¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤¬°ËÆ£ÇîÊ¸Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡´Ú¹ñ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô4½µÏ¢Â³1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¼ç±é±Ç²è¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡Ù¤¬¡¢7·î4Æü¤è¤ê½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥æ¡¦¥¤¥ó¥Ê¡ß¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¡¢¥½¥ë¡¦¥¤¥Ê¡ß¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡¢¥µ¥Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë´Ú¥É¥é9Áª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÁÄ¹ñÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¼Ô¤ÈÈà¤é¤Î¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤à¼Ô¤È¤ÎßõÎõ¤Ê¹¶ËÉ¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£1909Ç¯¡¢ÁÄ¹ñÆÈÎ©¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶»¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Âç´ÚµÁ·³¤Î¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¡Ê°Â½Åº¬¡Ë¤ÈÆ±»Ö¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡ØKCIAÆî»³¤ÎÉôÄ¹¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー¥º¡¿ÆâÉô¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ç´Ú¹ñ¸½Âå»Ë¤òÉÁ¤¤¤¿¥¦¡¦¥ß¥ó¥Û¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¡¦¥Ö¥íー¥«ー¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Î¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¥Ô¥ç¤¬»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥½¥¦¥ë¤Î½Õ¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£Âè49²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×GALA¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¸ø¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô490Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯´Ú¹ñ±Ç²è´ÑµÒÆ°°÷¿ôNo.1¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè61²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤Ç¤Ï±Ç²èÉôÌç¤Ë¤ÆºîÉÊ¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¡ÊÃËÀ¡Ë¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¢·Ý½Ñ¾Þ¤Ê¤É5ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥À¥éー¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÌ©Í¢ 1970¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤ä¡Ø¥¥ó¥°¥áー¥«ー ÂçÅýÎÎ¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¤Î¥Á¥ç¡¦¥¦¥¸¥ó¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤Î·¯¤Ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥è¥Ó¥ó¡¢¡Ø¥È¥Ã¥±¥Ó ～·¯¤¬¤¯¤ì¤¿°¦¤·¤¤Æü¡¹～¡Ù¥¤¡¦¥É¥ó¥¦¥¯¤é¤¬¶¦±é¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤«¤é¡ØËü°ú¤²ÈÂ²¡Ù¡Ø¥³¥Ã¥È¥ó¥Æー¥ë¡Ù¤Î¥ê¥êー¡¦¥Õ¥é¥ó¥ー¤¬°ËÆ£ÇîÊ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤òÌÜ¿¼¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤¬Âç¤¤¯¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Àã¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤¹¤Ã¤ÈÐÊ¤à¤½¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤ØÂ³¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ï¥ë¥Ó¥ó ¡Ù¥Æ¥£¥¶ー Í½¹ð¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ð¤Ï¡¢¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¤ÎÆÈÇò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤ë»ÈÌ¿¤ò¶»¤ËÃæ¹ñ¡¦¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ø¸þ¤«¤¦Âç´ÚµÁ·³¤ÎÆ±»Ö¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1909Ç¯¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢ÀïØË¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó¤Ê¤É¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¤ÏÆ·¤ò½á¤Þ¤»¤¿¥¢¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¥°¥ó¤Î¡Ö»ä¤Î·èÃÇ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë