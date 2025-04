主演・プロデュースを務める真田広之氏はもちろん、アンナ・サワイ氏、浅野忠信氏など、日本人初となる俳優部門での受賞ラッシュで日本でも大きな話題となった『SHOGUN 将軍』

『SHOGUN 将軍』の撮影時に実際に使われた甲冑と衣装(エミー賞 衣装デザイン賞受賞)が、2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)にて開催初日の4月13日から4月20日まで、計8日間の期間限定で特別展示されることが決定しました!

開催期間:2025年4月13日(日)〜20日(日)

開催時間:9:30〜21:00

※4月14日(月)のみ、一般の方は 12:50〜の入場となります

開催場所:大阪・関西万博会場内 EXPO メッセ「WASSE」イベントホール南側

展示物:撮影でキャストが実際に着用した甲冑、兜、打掛(日本初上陸)

特別上映:『SHOGUN 将軍』第一話「按針」&メイキング映像

衣装監修:カルロス・ロザリオ(エミー賞受賞『SHOGUN 将軍』コスチューム・デザイナー)

TVドラマ界のアカデミー賞と謳われるエミー賞で歴代最多となる作品賞含む18冠を受賞、ゴールデングローブ賞では本年度最多となる4冠、世界中の主要アワードを軒並み制覇し、その受賞数トータル90を記録した『SHOGUN 将軍』

主演・プロデュースを務める真田広之氏はもちろん、アンナ・サワイ氏、浅野忠信氏など、日本人初となる俳優部門での受賞ラッシュで日本でも大きな話題となった作品です。

2024年2月に配信が開始されるやすぐさま批評家たちの目に留まり、配信直後には全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」で、99%フレッシュ(絶賛の高評価)を獲得。

さらに2024年日本のディズニープラスで最も視聴されたシリーズとして記録を打ち立て、未だにその人気は衰え知らずです。

そんな『SHOGUN 将軍』の撮影時に実際に使われた甲冑と衣装が、大阪・関西万博にて8日間限定で特別展示されます!

また会場内では、『SHOGUN 将軍』第一話「按針」&メイキング映像の特別上映も実施される予定です。

今回特別展示される衣装は真田広之氏が演じた吉井虎永、

浅野忠信氏が演じた樫木藪重、

平岳大氏が演じた石堂和成、それぞれが着用していた兜と甲冑、

そしてアンナ・サワイ氏が演じた戸田鞠子と

二階堂ふみ氏が演じた落葉の方が着用していた打掛といった、5人のメインキャラクターたちの豪華な衣装になっています。

シーズン2の続報が待ちきれない『SHOGUN 将軍』で実際に使われた衣装を見ることができる貴重な機会に、細部までこだわった衣装をその目に焼き付けるチャンスです!

※これらの画像は作品のキャラクターポスターです。今回展示される衣装とは異なる場合があります

ジャスティン・マークス氏(エグゼクティブ・プロデューサー)から衣装特別展示へのコメント到着

Photo credit: Katie Yu/FX

私たちは、素晴らしい『SHOGUN 将軍』の衣装を日本で皆様にご覧いただけることを大変うれしく思います。

今回展示する衣装は、東洋と西洋の素晴らしいコラボレーションの賜物です。

私たちに自国の文化を共有してくれた日本のスタッフ、そして変わらぬご支援をいただいている日本の観客の皆様に、特に感謝申し上げます。

どうぞお楽しみください。

ディズニープラス スター『SHOGUN 将軍』全話独占配信中

ディズニー傘下の FX が製作した圧倒的なスケールと、プロデューサーの真田広之氏を始め、日本の専門家たちが現地の制作チームと共に衣装や小道具、所作など細部にまでとことんこだわった、観る者すべてを圧倒する戦国スペクタクル・ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』はディズニープラスのスターにて全話独占配信中!

ハリウッドが描く驚異的なスケールと臨場感に溢れ、観る者すべてを圧倒する『SHOGUN 将軍』とその衣装に注目です。

実際に使用された甲冑衣装が日本初上陸する特別展示。

大阪・関西万博にて2025年4月13日から20日までの8日間にわたり実施される『SHOGUN 将軍』特別展示の紹介でした。

