¡ÖÆü½Ð¤Å¤ë¹ñ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¡×ÎëÌÚÍ£¿Í¤Ë¥«¥º¸ÅÁã¥¸¥§¥Î¥¢¤¬Ç®»ëÀþ¡¡°ÜÀÒ¶â¤Ï£±£±²¯±ßÄ¶
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥¸¥§¥Î¥¢¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯£±Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Î£Í£ÆÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê£²£³¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£á£ì£ã£é£ï£ì£é£î£å¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¸ø¼°Àï£±£±ÆÀÅÀ¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ïº£µ¨¤â¸ø¼°Àï£±£°¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¤½£¥¯¥é¥Ö¤¬Ç®»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Î¥¢¤Ë¤Ï²áµî¤Ë»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡á¸½£Ê£Æ£ÌÎë¼¯¡Ë¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹»þ¤ò·Ð¤ÆÆü½Ð¤Å¤ë¹ñ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤¬¥í¥Ã¥½¥Ö¥ë¡¼¡Ê¥¸¥§¥Î¥¢¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï»Ø´ø´±¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²£°£°£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï¹¶·âÅª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Ìç¥ê¡¼¥°¤Ç¼«¿È¤ò»î¤¹¤¿¤á¤ËÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â£·£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÎëÌÚ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î²Æ¡¢ÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£