英メディア報道サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は21日（日本時間22日）、グループH第2節のスペイン―サウジアラビア戦が米アトランタ・スタジアムで行われ、スペインが4-0で快勝した。会場の来賓席には元フランス代表のスターが駆け付けたが、英メディアはあるまじき姿が中継で映り込んでいたことを伝えている。英紙「ザ・サン」は「気まずい瞬間W杯優勝幹部がスペイン―サウジアラビア戦でFIFA会長のジャンニ・イン