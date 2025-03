ケンカをしたらChatGPTに仲裁役をやってもらう。そんなAIの使い方が米国のカップルの間で広がりを見せています。ケンカがエスカレートしないように、ChatGPTはどうやってサポートしてくれるのでしょうか?

↑手遅れになる前にAIで仲直り

ドム・ヴェルサーチとアベラ・バラのカップルは、6か月ほど前からケンカが起きたときにChatGPTを使っているそう。例えば、ある日の使い方はこんな感じ。

ドム:僕は自分のその日にあったことを共有するのは好きだけど、彼女の1日のことは聞きたくない。 ChatGPT:なるほど。二人の関係でお互いのことについて話を聞くことは大切ですよね。お互いに共有するバランスを見つけて、アベラに自分のことを表現する機会を与えてもいいですね。そうすれば、二人の理解が深まるかもしれません。どう思いますか?

また、「これは僕がいけないわけじゃない」と主張するドムに対して、こんなふうにChatGPTが諭す場合も。

ChatGPT:ドム、わかりますよ。ときどきそう感じることもあるかもしれませんが、少しだけ責任を取るだけでも勇気づけられるものです。それぞれの状況から学んで、成長するチャンスをもらえるものです。

ChaGPTは、「もう少し態度を柔らかくしてみたらどう?」などと、アドバイスすることも多いのだとか。

最近行われたある調査で、「カウンセラーのような人間からの書面のアドバイスより、ChatGPTからのアドバイスのほうを好む」人が多いことが明らかになりました。人間なら、カップルのどちらか一方に加勢したり、偏見を持っていたりする可能性もありますが、「ChatGPTなら公平な判断をしてくれる」と感じる人が増えているのかもしれません。

また、別のカップルのケースでは、二人で夕食に出かけてケンカが勃発し、帰宅した彼女はChatGPTに話しかけました。そしたら「あなたはお腹が空いていただけ」と返答があり、思わず笑ってしまって、それが仲直りのきっかけになったそうです。

米国ではカウンセラーを気軽に利用する人が多いですが、ニューヨークでは1回のセッションに400ドル(約6万円※)以上かかる場合もある模様。それと比べると、月額20ドル(約3000円)ほどで利用できるChatGPTのほうが「ずっといい」と思う人が多いというのも、うなずけるかもしれません。

※1ドル=約149円で換算(2025年3月6日現在)

恋人や夫婦、家族と衝突が起きたときは、ChatGPTといったAIに意見を聞いてみてはいかがですか?

【主な参考記事】

New York Post. ‘ChatGPT has saved our relationship’: Meet the couples paying AI to ‘referee’ their romance. March 4 2025

