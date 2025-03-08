ÆüËÜ´üÂÔ¤Î20ºÐ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¢ÆâÅ¾¶ÚÁ¡°ÝÃÇÎö¤ÇÎ¥Ã¦¡Ä¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬È¯É½
º£µ¨¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä20ºÐ¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢ºòµ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÈUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·ã¸º¤·¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï1»î¹ç¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢CL¤Ç19Ê¬´Öµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï7Æü¤Ë¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬ÆâÅ¾¶ÚÁ¡°ÝÃÇÎö¤òÉé¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¿ô½µ´Ö¤Û¤ÉÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ØSZ¡Ù¤Ï¡Ö¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºÃÀÞ¡£ºÇ¶á¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Û¤È¤ó¤Éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤ÎDF¤Ï¡¢¸½ºßÉé½ý·ç¾ìÃæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤â¡ªÊ£¿ô¹ñ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Ì¤¾·½¸¤Î°ïºà5¿Í
º£µ¨Á°È¾Àï¤ÏÈôÌö¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¶ìÆñ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£