「アケアカ2NEOGEO」シリーズがPlayStation 5 とXbox Series X|Sで配信決定。第1弾は「ザ・キング・オブ・ファイターズ ‘98」

【アケアカ2NEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ ‘98】2月27日 発売予定価格:1,100円

ハムスターは、ダウンロードソフト 「アケアカNEOGEO」 シリーズに新しい機能を追加した 「アケアカ2NEOGEO」 シリーズを、PlayStation 5とXbox Series X|Sで2月27日より展開することを発表した。

第1弾として「アケアカ2NEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ ‘98」が2月27日に発売を予定し、価格は1,100円。

「アケアカ2NEOGEO」シリーズでは、「アケアカNEOGEO」シリーズに収録されている「オリジナルモード」、「ハイスコアモード」、「キャラバンモード」に加え、「タイムアタックモード」と「ネットワークモード」が新しいモードとして追加。

「タイムアタックモード」は、ゲームをクリアするまでの時間を競う。獲得したスコアは関係なく、いかに早くゲームをクリアするかを競うモードとなっている。

また「ネットワークモード」では、オンラインでつながっている他のユーザーとネットワークプレイをすることができる。ただし、「タイムアタックモード」と「ネットワークモード」はゲームによっては実装されないことがある。

機能面も大幅に強化され、これまでひとつだったセーブスロットを複数実装した他、プレイをやり直すことができる巻き戻し機能や、すぐにゲームを始めたい方のためのクイックスタート機能が実装される。またVRRに対応し、これまでよりもオリジナルのアーケードゲームに近い挙動を再現することができるようになっている。

販売価格は通常1,100円だが、すでにPlayStation 4版を購入している方は、PlayStation 5版を330円で、Xbox

One版を購入している方は、Xbox Series X|S版を通常価格1,100円の70%引きの330円で購入できる。

アケアカ2NEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ ‘98

「ザ・キング・オブ・ファイターズ‘98」は、1998年にSNKから発売された格闘ゲーム。前作の「’97」で「オロチ編」が完結したこともあり、シリーズ集大成として登場したタイトルとなっている。

各種調整が行なわれている点もファンには高い評価を受け、よりバランスのとれた戦いが楽しめるようになっている。

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

※開発中の画像のため変更される場合がございます。