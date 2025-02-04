¡Ö¼ç±é¥¯¥é¥¹½÷Í¥¡×¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤«¡Ä¥¿¥ì¥ó¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Î36ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
¥¿¥ì¥ó¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¡Ö¼ç±é¥¯¥é¥¹½÷Í¥¥ê¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤ò¸µ¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÏÂ²ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ï2023Ç¯¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ÀÌó¾ðÊó¤ä¡Ö¼ç±é¥¯¥é¥¹½÷Í¥¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î±Ä¶ÈÈëÌ©¤òUSB¤ËÊÝÂ¸¤·¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±éÎÁ¤ä¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÏNG¡×¤Ê¤É¤Î·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÍâÆü¤«¤éÆ±¶ÈÂ¾¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï»³ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬Å¾¿¦Àè¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£