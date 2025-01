長崎・ハウステンボスは、2025年夏に世界唯一のミッフィーのテーマエリア(エリア名称未定)をオープン予定!

ハウステンボスの華やかなヨーロッパの街並みで、どこを見渡してもカワイイを体験できる、圧倒的なミッフィーの世界観が楽しめるようになります。

そんなハウステンボス限定で、ハウステンボスのイルミネーションとお城をイメージした「キングダムスターミッフィー」が登場しました☆

ハウステンボス「キングダムスターミッフィー」グッズ

発売日:2024年12月1日

販売店舗:体験型ショップ&カフェ ナインチェ(ショップ) ほか

キングダムスターミッフィー ぬいぐるみ

価格4,600円

ハウステンボスのイルミネーションとお城をイメージしたミッフィーのぬいぐるみ。

お耳の王冠がポイントです☆

キングダムスターミッフィー マスコット キーチェーン

価格2,600円

ハウステンボスのイルミネーションとお城をイメージしたミッフィーのマスコットキーチェーンも登場!

キングダムスターミッフィー ぬいぐるみ クリップ

価格2,600円

ハウステンボスのミッフィーグッズにぬいぐるみクリップが初登場!

バッグなどに着けて楽しめます☆

キングダムスターミッフィー ジェットストリーム

価格1800円

人気のジェットストリームボールペン。

キラキラのカラーが魅力です☆

キングダムスターミッフィー ポストカード

価格各200円

ポストカードは、お星様とお城が背景にデザインされた絵柄と、

黄色を基調にお城とミッフィーのお顔がデザインされた絵柄の2種類がラインナップされています。

キングダムスターミッフィー ピンバッジセット

価格750円

お星様と一緒にデザインされたミッフィーのピンバッジ2個セット。

キングダムスターミッフィー刺繍カンバッジ

価格850円

オレンジ色にミッフィーがとお星様が刺繍されたカンバッジ。

キングダムスターミッフィー マルチピースシール

価格450円

色々な表情やポーズのミッフィーがデザインされたシールの詰め合わせシート。

キングダムスターミッフィー 3連アクリルキーホルダー

価格950円

ミッフィー、お城、ナインチェのロゴの3連キーホルダー。

キングダムスターミッフィー クリアマルチケース

価格850円

カギやお薬など小物をかわいく運べるマルチケース。

キングダムスターミッフィー プチポーチ

価格700円

オレンジ色を基調にしたプチポーチ。

キングダムスターミッフィー 箔押しマスキングテープ

価格550円

ミッフィーやお城などがデザインされたオレンジのマスキングテープ。

キングダムスターミッフィー ボックスメモ

価格850円

ボリュームたっぷりのボックスメモ。

キングダムスターミッフィー シャープペン

価格550円

キングダムスターミッフィーがデザインされたシャープペンと

キングダムスターミッフィー ボールペン

価格550円

ボールペンも販売されています。

キングダムスターミッフィー 3P巾着

価格550円

色々なアートが楽しめる巾着3枚セット。

キングダムスターミッフィー 3連ポーチ

価格1800円

3種類のサイズのポーチセット。

キングダムスターミッフィー プリントクッキー

価格1600円

ハウステンボスの花と光をイメージしたお菓子。

かわいい引き出し付きのケースの中には、計4種類のプリントクッキーが入っています。

イルミネーションとお城をイメージした「キングダムスターミッフィー」グッズ。

ハウステンボス限定のグッズなので、お土産におすすめです☆

