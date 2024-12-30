¡ÚÀéÍÕ¸©¡¦ÌîÅÄ¡Û¤·¤ç¤¦¤æ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤Ç³Ø¤Ö¡ª¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤â¤ÎÃÎ¤ê¤·¤ç¤¦¤æ´Û¡×¤Î¹©¾ì¸«³Ø
¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö
¹©¾ì¸«³Ø¤Ï¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó15Ê¬¤Î±ÇÁü¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¹©Äø¸«³Ø¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤Å¤¯¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´Ñ»¡
¥Ó¥Ç¥ª´Õ¾Þ¤Î¸å¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¸¶ÎÁ¤«¤é¤è¤ê¾Ü¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1ℓ¤Î¤³¤¤¤¯¤Á¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤Î¸¶ÎÁ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª
¤ß¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÀ½¹í¼¼¡£Ìó3Æü´Ö¤«¤±¤Æ¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤ò¤Ä¤¯¤ë¡ÖÀ½¹í¡Ê¤»¤¤¤¤¯¡Ë¡×¤Î¹©Äø¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À½¹í¤Ç¤Ç¤¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤Ë¿©±ö¿å¤ò¤Þ¤¼¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¤â¤í¤ß¡×¡£¤³¤Î¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤ò»Å¹þ¤ß¥¿¥ó¥¯¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤Î½é´ü¡¦È¯¹Ú´ü¡¦½ÏÀ®´ü¤Î¿§¤È¹á¤ê¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÏÀ®´ü¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É¿§¤ä¹á¤ê¤Î¿¼¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤ç¤¦¤æ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼Â´¶¡ª
È¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤â¤í¤ß¡×¤«¤é¤·¤ç¤¦¤æ¤òºñ¤ë¹©Äø¤¬¡Ö°µºñ¡Ê¤¢¤Ã¤µ¤¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£°ìËç¤ÎÄ¹¤¤ÉÛ¤Ë¤â¤í¤ß¤ò¤Ä¤á¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç½Å¤Í¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èºñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¡¤ó¤À¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1ËÜ¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤·¤ç¤¦¤æ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ´¶¡ª¸æÍÑÂ¢
¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÌîÅÄ¹©¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¸æÍÑ¾ßÌý¾úÂ¤½ê¡ÊÄÌ¾Î¡§¸æÍÑÂ¢¡Ë¤ÏµÜÆâ¾Ê¡Ê¸½µÜÆâÄ£¡Ë¤Ë¤ªÇ¼¤á¤¹¤ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÀìÍÑ¾úÂ¤½ê¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ14Ç¯¡Ê1939¡Ë¤Ë¹¾¸ÍÀî±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢2011Ç¯¤Ë¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÌîÅÄ¹©¾ìÆâ¤Ë°ÜÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¾úÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁõÃÖ¡ÊÅ¸¼¨ÉÊ¡Ë¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ¦¤ò¾ø¤·¡¢¾®Çþ¤òßÖ¤ë¤È¤¤¤¦¸¶ÎÁ½èÍý¤ò¤¹¤ë¹©Äø¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁõÃÖ¡£
¤â¤í¤ß¤òÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Å¹þ²³¡£Ä¾·Â2m¡¢¿¼¤µ1.7m¤ÎÂç¤¤µ¤Î²³¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤â¤í¤ß¤òºñ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»Å¾å¤²¤ë¹©Äø¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁõÃÖ¡£
¸«³Ø¤Ç¤¤ëÁõÃÖ¤ÏÅ¸¼¨¤Î¤ß¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸æÍÑÂ¢¤Î»Å¹þ¼¼¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤â¤í¤ß¤ÎÈ¯¹Ú¡¦½ÏÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æÍÑÂ¢¤Ç¾úÂ¤¤µ¤ì¤¿¤·¤ç¤¦¤æ¤Ï¡¢ÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇäÅ¹¤Ç¤ª¤ß¤ä¤²¤òGET¡ª
Æþ¸ý¤¹¤°¤ÎÏ²¼¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿ÆÍ¤Åö¤ê¤Ë¤¢¤ëÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿ô¼ïÎà¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇËÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ÇäÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤á¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤·¤ç¤¦¤æ¤ò»È¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤Î±öÌ£¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡ª ¹©¾ì¸«³Ø¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹©¾ì¸«³Ø¤ÎÆÃÅµ¤Ï¤³¤Á¤é
¹©¾ì¸«³Ø¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·Á¯ ¤·¤Ü¤ê¤¿¤ÆÀ¸¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨µÇ°ÉÊ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë
ÌµÎÁ¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤ÇµÇ°ÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ªÆÀ¡ª
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¹©¾ì¸«³Ø¤ÎµÇ°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
»ä¤¿¤Á¤Î¿©»ö¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤ÎÎò»Ë¤«¤éÀ½Â¤¹©Äø¤Þ¤Ç¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì£¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤â¤ÎÃÎ¤ê¤·¤ç¤¦¤æ´Û ¡Ê¤¤Ã¤³¡¼¤Þ¤ó¤â¤Î¤·¤ê¤·¤ç¤¦¤æ¤«¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»ÔÌîÅÄ110¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¿©ÉÊÌîÅÄ¹©¾ìÆâ
TEL¡§04-7123-5136
µÙ¤ß¡§ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¡¢Ëè·îÂè4·îÍË(½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¤¥ó¡ÊÌîÅÄÀþ¡ËÌîÅÄ»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
¡ü¸«³ØDATA
Í½Ìó¡§É¬Í×¡ÊÅÅÏÃ¤Ç¼õÉÕ¡Ë
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
»þ´Ö¡§9»þ¡Á¡¢9»þ30Ê¬¡Á¡¢10»þ¡Á¡¢10»þ30Ê¬¡Á¡¢11»þ¡Á¡¢13»þ¡Á¡¢13»þ30Ê¬¡Á¡¢14»þ¡Á¡¢14»þ30Ê¬¡Á
½êÍ×¡§Ìó60Ê¬
¡À¡À¡¡ÀéÍÕË¼Áí¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¾ðÊó¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤Ö¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ú¡¿¡¿
ºÇ¿·ÈÇ¡Ø¤ë¤ë¤ÖÀéÍÕ Ë¼Áí '26¡ÙÈ¯ÇäÃæ¡ª
Text¡§¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Éô¡¡Æ£°æÍµ°á»Ò
Photo¡§ÅÄ¿¬ÍÛ»Ò
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ø¤ë¤ë¤ÖÀéÍÕ Ë¼Áí¡Æ26¡Ù ¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£