イギリスの国家犯罪対策庁(NCA)が主導する国際的な調査「Operation Destabilise」により、世界中で組織犯罪を支援する国際的なマネーロンダリングネットワークの存在が暴かれました。すでにNCAが調整した捜査によって84人の関係者が逮捕されているほか、アメリカ財務省の外国資産管理室(OFAC)が関係する個人や団体に制裁を科しています。Operation Destabilise: NCA disrupts -billion Russian money laundering networks with links to, drugs, ransomware and espionage, resulting in 84 arrests - National Crime Agency

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrestsTreasury Exposes Money Laundering Network Using Digital Assets to Evade Sanctions | U.S. Department of the Treasuryhttps://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735Global investigation exposes alleged billion-dollar Russian money-laundering network | Business | The Guardianhttps://www.theguardian.com/business/2024/dec/04/global-investigation-exposes-alleged-billion-dollar-russian-money-laundering-networkUK disrupts Russian money laundering networks used by ransomwarehttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/uk-disrupts-russian-money-laundering-networks-used-by-ransomware/「Operation Destabilise」はNCAのほかアメリカの連邦捜査局(FBI)、フランスの司法警察中央局(DNPJ)、アイルランド警察(ガルダ)などが関与する数年規模の国際的プロジェクトです。Operation Destabiliseによって存在が暴かれたのは、いずれもロシア語話者で構成されるマネーロンダリングネットワークである「Smart」と「TGR」です。これらのグループはイギリスおよび西側諸国で活動する犯罪組織のために、現金や仮想通貨の洗浄を行ったとのこと。SmartやTGRを使用してマネーロンダリングを行った犯罪組織には、イギリスをはじめとする世界中で麻薬や銃器を密売するアイルランドの犯罪組織・キナハンズも含まれるそうです。NCAのロブ・ジョーンズ事務局長は、「Operation Destabiliseはこれまで国際的な法執行機関や規制当局が知らなかった方法で運営されている、10億ドル(約1500億円)規模のマネーロンダリングネットワークを暴露しました」「私たちは初めて、ロシアのエリートと仮想通貨を豊富に持つサイバー犯罪者、イギリスの路上にいる麻薬ギャングとのつながりをマッピングすることができました。彼らを結びつける糸、つまりSmartとTGRの組み合わせはこれまで見えていませんでした」と述べています。また、SmartとTGRはロシアのサイバー犯罪者が違法に得た資金も洗浄しているとのこと。Smartを率いるエカテリーナ・ジダノヴァは2021年、ランサムウェアグループ「Ryuk」の被害者が身代金として支払った230万ドル(約3億4500万円)以上の仮想通貨を洗浄したことがわかっています。さらに、西側諸国による制裁を受けたロシアの個人や団体が、西側諸国で経済活動を行う際にもSmartとTGRが利用されました。TGRはイギリスから制裁を受けたロシアメディアのロシア・トゥデイからの資金移動を隠ぺいし、イギリスのロシア語メディアによる活動を間接的に支援したとのこと。他にも2022年には、ロシアのクライアントのために200万ポンド(約3億8000万円)の資金をイギリスに移転させ、資金源を隠したまま不動産を購入したと報告されました。一連のマネーロンダリングには、イギリスに張り巡らされた現金輸送ネットワークが利用されており、グループはこのネットワークを通じて現金を回収し、それを洗浄して使用可能な仮想通貨などに変換していたとのこと。ある現金輸送ネットワークは、イギリスの55箇所で4カ月間にわたって現金の引き渡しを行い、1500万ポンド(約28億6000万円)以上の現金が洗浄されたそうです。NCAによると、Operation Destabiliseではマネーロンダリングネットワークに関与した84人の容疑者が逮捕され、2000万ポンド(約38億円)以上の現金と仮想通貨が押収されたとのことです。また、OFACはTGRグループを率いるウクライナ国籍のジョージ・ロッシやその直属の部下であるロシア国籍のエレナ・チルキニャンなど、5人の個人や関連する団体に制裁を科しました。イギリスの全国警察本部長評議会(NPCC)で経済犯罪担当リーダーを務めるニック・アダムス氏は、「Operation Destabiliseで混乱したネットワークは私たちの視界から隠れてコミュニティ内で活動し、麻薬取引や街頭での深刻な暴力に関連する巨額の資金を動かしていました。マネーロンダリングはイギリス国民に計り知れない損害を与え、学校・病院・社会福祉に支払われるべき正当な資金を社会から奪います」と述べ、警察はこれらの犯罪に対抗していくと主張しました。