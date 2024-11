Huaweiが2024年11月26日に、非Androidの独自開発OS「HarmonyOS NEXT」を搭載したスマートフォン「Mate 70」「Mate 70 Pro」「Mate 70 Pro+」「Mate X6」を発表しました。华为 Mate 品牌盛典 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/press/events/2024/huawei-mate-brand-ceremony-new-product-launch-event/

HUAWEI Mate 70 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70/HUAWEI Mate 70 Pro - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70-pro/HUAWEI Mate 70 Pro+ - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate70-pro-plus/HUAWEI Mate X6 - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/mate-x6/China’s Huawei Takes Aim at Apple With Latest Smartphone - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/11/26/business/china-huawei-mate-70.html2024年11月26日に行われた新製品発表会の中でHuaweiは「Mate 70」「Mate 70 Pro」「Mate 70 Pro+」「Mate X6」を発表しました。主要スペックがこんな感じ。なお、今回発表された4機種のうち、「Mate X6」は折りたたみ式となっています。Mate 70Mate 70 ProMate 70 Pro+Mate X6寸法160.9mm×75.9mm×7.8mm164.6mm×79.5mm×8.2mm164.6mm×79.5mm×8.25mm折りたたみ時:156.6mm×73.78mm×9.9mm展開時:156.6mm×144.04mm×4.6mm重量約203g約221g約226g約239gSoC不明不明不明不明RAM12GB12GB16GB12GB/16GBROM256GB/512GB/1TB256GB/512GB/1TB512GB/1TB256GB/512GB/1TBディスプレイ6.7インチ LTPO OLED・120Hz対応6.9インチ LTPO OLED・120Hz対応6.9インチ LTPO OLED・120Hz対応外側ディスプレイ:6.45インチ LTPO OLED・120Hz対応内側ディスプレイ:7.93インチ LTPO OLED・240Hz対応解像度2688×12162832×13162832×1316外側ディスプレイ:2440×1080内側ディスプレイ:2440×2240リアカメラ広角24mm (50MP/F1.4-4.0/光学手ぶれ補正)超広角13mm (40MP/F2.2)望遠125mm (12MP/F3.4/光学手ぶれ補正)広角24.5mm (50MP/F1.4-4.0/光学手ぶれ補正)超広角13mm (40MP/F2.2)望遠92.5mm (48MP/F2.1/光学手ぶれ補正)広角24mm (50MP/F1.4-4.0/光学手ぶれ補正)超広角13mm (40MP/F2.2)望遠92.5mm (48MP/F2.1/光学手ぶれ補正)広角24mm (50MP/F1.4-4.0/光学手ぶれ補正)超広角13mm (40MP/F2.2)望遠90mm (48MP/F3.0/光学手ぶれ補正)バッテリー5300mAh5500mAh5700mAh5110mAhSoCについてHuaweiは情報を明らかにしていませんが、複数の海外メディアによると、6nmノードで開発された「Kirin 9100」が使用されているとみられています。Huaweiの消費者グループ会長であるリチャード・ユー氏はこれらのスマートフォンについて「最もスマートなMateシリーズ」とアピールしています。また、これらの機種にはデフォルトで自社OSの「HarmonyOS NEXT」が搭載されています。Huaweiは2020年にセキュリティ上の懸念からアメリカ政府に「国家安全保障上の脅威」と指定されており、アメリカ企業は政府の許可なくHuaweiと取引できません。そのため、これまでHuawei製スマートフォンにはAndroidの代わりに独自OSの「HarmonyOS」が組み込まれていましたが、初期のHarmonyOSはほとんどAndroidの派生に過ぎないことが指摘されていました。しかし、Androidからの脱却を目指すHuaweiは2024年1月に完全独自開発OSの「HarmonyOS NEXT」を発表。Android向けのアプリケーションが一切サポートされなくなるものの、AIインフラストラクチャの「Harmony Intelligence」を統合し、画像生成やテキスト翻訳、顔検出などさまざまなタスクを実行可能です。HuaweiはHarmonyOS NEXTについて「HarmonyOS NEXTは、シームレスな接続、より安全な操作、デバイスのよりスマートな機能でユーザーを支援する多くの機能を備えています。このOSは複数デバイス間のアプリのシームレスな相互接続に主眼を置いていて、ユーザーはデバイス間で自由にコンテンツを共有したり、アプリケーションを接続したりできるようになります」と述べていました。Android脱却を目指すHuaweiが独自OS「HarmonyOS NEXT」を発表、Linuxより3倍効率的と主張 - GIGAZINE価格はそれぞれ、Mate 70が5499元(約11万5700円)から、Mate 70 Proが6499元(約13万6700円)から、Mate 70 Pro+が8499元(約17万8800円)から、Mate X6が1万2999元(約27万3600円)からとなっています。