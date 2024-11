【「KINGDOM HEARTS Missing-Link」サービス開始時期延期】11月19日 発表

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用GPSアクションRPG「KINGDOM HEARTS Missing-Link(キングダム ハーツ ミッシングリンク)」のサービス開始時期の延期を発表した。2024年にサービス開始を予定していたが、配信時期は未定。

「KINGDOM HEARTS Missing-Link」はスマートフォンの位置情報サービスを活用した「キングダム ハーツ」シリーズの新作アクションRPG。これまで描かれていなかったRPG「キングダム ハーツ ユニオンクロス」からRPG「キングダム ハーツ ユニオン クロス ダークロード」の間の物語が描かれる。

公式Xでは「『KINGDOM HEARTS Missing-Link』は2024年のサービス開始を目指し準備を進めてまいりましたが、今しばらくお時間をいただく運びとなりました。」とコメントしている。

『KINGDOM HEARTS Missing-Link』は2024年のサービス開始を目指し準備を進めてまいりましたが、今しばらくお時間をいただく運びとなりました。

楽しみにお待ちいただいていた皆様には深くお詫び申し上げます。

今後につきましては、次の情報までお待ちいただけますと幸いです。 - キングダム ハーツ ML公式 (@KHML_PR) November 19, 2024

(C) Disney. (C) Disney/Pixar.

Developed by SQUARE ENIX