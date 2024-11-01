ヤクルト・高津監督(C)Kyodo News

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　ヤクルトは1日、2025年シーズンのコーチングスタッフを発表した。

　発表されたコーチ人事は以下の通り。

監督：郄津臣吾

二軍監督：池山隆寛

ヘッドコーチ：嶋基宏

総合コーチ：城石憲之

投手コーディネーター：伊藤智仁

投手コーチ：石井弘寿

投手コーチ：小野寺力

投手コーチ：正田樹

投手コーチ：山本哲哉

投手兼育成担当コーチ：由規

打撃チーフコーチ：大松尚逸

打撃コーチ：杉村繁

打撃コーチ：吉岡雄二

打撃コーチ：宮出隆自

バッテリーコーチ：衣川篤史

バッテリーコーチ：井野卓

内野守備走塁コーチ：土橋勝征

内野守備走塁コーチ：寺内崇幸

外野守備走塁コーチ：松元ユウイチ

外野守備走塁コーチ：山崎晃大朗

野手兼育成担当コーチ：西浦直亨