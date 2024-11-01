ヤクルトは1日、2025年シーズンのコーチングスタッフを発表した。



発表されたコーチ人事は以下の通り。



監督：郄津臣吾



二軍監督：池山隆寛



ヘッドコーチ：嶋基宏



総合コーチ：城石憲之



投手コーディネーター：伊藤智仁



投手コーチ：石井弘寿



投手コーチ：小野寺力



投手コーチ：正田樹



投手コーチ：山本哲哉



投手兼育成担当コーチ：由規



打撃チーフコーチ：大松尚逸



打撃コーチ：杉村繁



打撃コーチ：吉岡雄二



打撃コーチ：宮出隆自



バッテリーコーチ：衣川篤史



バッテリーコーチ：井野卓



内野守備走塁コーチ：土橋勝征



内野守備走塁コーチ：寺内崇幸



外野守備走塁コーチ：松元ユウイチ



外野守備走塁コーチ：山崎晃大朗



野手兼育成担当コーチ：西浦直亨