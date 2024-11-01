ヤクルト、2025年シーズンのコーチングスタッフを発表
ヤクルトは1日、2025年シーズンのコーチングスタッフを発表した。
発表されたコーチ人事は以下の通り。
監督：郄津臣吾
二軍監督：池山隆寛
ヘッドコーチ：嶋基宏
総合コーチ：城石憲之
投手コーディネーター：伊藤智仁
投手コーチ：石井弘寿
投手コーチ：小野寺力
投手コーチ：正田樹
投手コーチ：山本哲哉
投手兼育成担当コーチ：由規
打撃チーフコーチ：大松尚逸
打撃コーチ：杉村繁
打撃コーチ：吉岡雄二
打撃コーチ：宮出隆自
バッテリーコーチ：衣川篤史
バッテリーコーチ：井野卓
内野守備走塁コーチ：土橋勝征
内野守備走塁コーチ：寺内崇幸
外野守備走塁コーチ：松元ユウイチ
外野守備走塁コーチ：山崎晃大朗
野手兼育成担当コーチ：西浦直亨
発表されたコーチ人事は以下の通り。
監督：郄津臣吾
二軍監督：池山隆寛
ヘッドコーチ：嶋基宏
総合コーチ：城石憲之
投手コーディネーター：伊藤智仁
投手コーチ：石井弘寿
投手コーチ：小野寺力
投手コーチ：正田樹
投手コーチ：山本哲哉
投手兼育成担当コーチ：由規
打撃チーフコーチ：大松尚逸
打撃コーチ：杉村繁
打撃コーチ：吉岡雄二
打撃コーチ：宮出隆自
バッテリーコーチ：衣川篤史
バッテリーコーチ：井野卓
内野守備走塁コーチ：土橋勝征
内野守備走塁コーチ：寺内崇幸
外野守備走塁コーチ：松元ユウイチ
外野守備走塁コーチ：山崎晃大朗
野手兼育成担当コーチ：西浦直亨