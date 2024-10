ディズニーストアに、クリスマスシーズンを盛り上げるデコレーショングッズやギフトにぴったりの雑貨、お菓子などが登場。

『ズートピア』の限定デザインなど、バラエティ豊かなグッズが展開されるほか、クリスマスシーズンを盛り上げる期間限定の店舗企画も実施されます☆

ディズニーストア「DISNEY CHRISTMAS 2024」

発売日:2024年11月5日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアから、2024年のクリスマスシーズンを盛り上げるグッズが登場。

”「ミッキー&フレンズ」がサンタクロースのお手伝いをしてプレゼントボックスを運んだり、楽しそうに飾りつけをしたり、クリスマスの準備で大忙し!”

そんな賑やかな様子をデザインしたグッズを中心に、とっておきのクリスマスグッズが展開されます。

ミッキーアイコンをデコレーションしたライトアップツリーやライトアップリースをはじめ、「ティンカー・ベル」がちょこんと乗ったツリートッパー、クリスマスムードを演出するランタンデザインのスノードームといった、お部屋を華やかに彩るグッズが勢揃い。

そのほか、サンタクロースのコスチュームを身に着けた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみ、クリスマスツリー姿の「ドナルドダック」など、コレクションしたくなるかわいさのぬいぐるみキーチェーンも登場します。

また、クリスマスまでの毎日が楽しくなるようなアドベントカレンダーや、ギフトにもぴったりなお菓子もバラエティ豊かにラインナップ。

さらに「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」のフェイスデザインを編みこんだカラフルなセーター、「スティッチ」が持っているイルミネーションライトが光る仕掛け付きのセーターなど、おうちでのパーティーやおでかけがさらに盛り上がるファッションアイテムも充実しています☆

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約27.5cm

キャラクター 約高さ18.5×幅11×奥行き11cm

キラキラ銀色に輝く雪の結晶モチーフを身にまとった「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

プレゼントがたくさん入っていそうな、白い袋を担いでいます。

ふんわり真っ白いフェイクファー素材で飾られたサンタクロース風コスチュームが、ホリデーシーズンの雰囲気を演出してくれるディズニーグッズです。

ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約26cm

キャラクター 約高さ17×幅14×奥行き10cm

リスマスファッションに身を包んだ「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

ワンピースと帽子には、キラキラ銀色に輝く雪の結晶モチーフがあしらわれています。

大切な人とお揃いで持ったり、オーナメントのようにツリーに飾るのもおすすめです。

ドナルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約27.5cm

キャラクター 約高さ17.5×幅10×奥行き8cm

緑色のフード付きケープを着た「ドナルドダック」

大きな星や色とりどりの飾り、ふんわり真っ白いフェイクファー素材がアクセントになっています。

まるでクリスマスツリーのようなコスチュームがとってもユニークです☆

チップ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約26cm

キャラクター 約高さ16×幅11×奥行き7.5cm

ニット素材のサンタクロース風コスチュームを身にまとった「チップ」

白い袋を担ぎ、にっこり笑う姿がとってもキュート☆

ふんわり真っ白いフェイクファー素材や雪だるまのアップリケが、ホリデーシーズンらしい雰囲気を演出してくれます。

デール ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約27.5cm

キャラクター 約高さ17×幅10.5×奥行き7.5cm

クリスマスカラーを上手に取り入れた衣装で登場する「デール」

赤いリボンがついたどんぐりのプレゼントを手に持っています。

ふんわり真っ白いフェイクファー素材やクリスマスツリーのアップリケにも注目です。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:全長 約24.5cm

キャラクター 約高さ13.5×幅16.5×奥行き9cm

ふんわり真っ白いフェイクファー素材のおひげがお茶目な「スティッチ」

真っ赤なニットにあしらわれた雪や結晶のモチーフが華やかさをプラスしてくれます。

帽子の先にはふわふわなポンポン付きです。

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン DISNEY CHRISTMAS

価格:1,400円 (税込)

サイズ:全長 約21cm

キャラクター 約高さ13×幅7×奥行き6.5cm

大きな星やカラフルなポンポンでデコレーションした、緑色のコスチューム姿の「スクランプ」

まるでクリスマスツリーのような装いがとってもユニークです。

「スティッチ」と一緒にオーナメントのようにクリスマスツリーに飾ることもできます。

ミッキー&フレンズ アドベントカレンダー DISNEY CHRISTMAS

価格:4,000円 (税込)

サイズ:約 高さ40×幅28×奥行き7.3cm

レトロチックなアートに仕上げられた「ミッキー&フレンズ」デザインのアドベントカレンダー。

トップスターを飾ったツリーのように並んだ24個の引き出しの中には、美味しいキャンディーやクランチチョコレート、色々なフレーバーのクッキーが入っています。

箱の内側や引き出しにもワクワクするような楽しいアートがいっぱいです。

ミッキー リース ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:6,600円 (税込)

サイズ:約縦25×横27×厚み9cm

ミッキーアイコンの形をした緑色のリースに、クリスマスらしいモチーフがたくさん散りばめられたクリスマスリース。

コロンとしたフォルムのミッキーアイコンや帽子のほか、プレゼントボックス、ベル付きのリボンなどで飾ったおしゃれなデザインです。

スイッチを切り替えることで点灯と点滅、2種類の光り方を楽しめます。

ミッキー&フレンズ タペストリー ライトアップ DISNEY CHRISTMAS

価格:3,800円 (税込)

サイズ:約縦51.5×横33×厚み1.8cm

大きなクリスマスツリーの周りに「ミッキーマウス」たちが集合した、ライトアップタペストリー。

スイッチを入れるとライトアップし、ゆっくりと色が変わる幻想的なLEDの光がクリスマスムードを盛り上げます。

電池式なので、コンセントがない場所でも光の演出を楽しめるのも嬉しいポイントです。

ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん DISNEY CHRISTMAS

価格:各1,500円 (税込)

クリスマスコスチュームに身を包んだ「うるぽちゃちゃん」が2024年も登場。

季節感たっぷりの装いで、うるんだ瞳でこちらを見上げる、手のひらサイズの「うるぽちゃちゃん」はたまらなくキュート。

お部屋に飾って、「うるぽちゃちゃん」と一緒に素敵なホリデーシーズンを過ごすことができます。

毎年大人気のクリスマスオーナメントが、2024年も多彩なキャラクターラインナップで登場

価格:各2,200円(税込)

スケジュール:

先行発売日:2024年10月1日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニーフラッグシップ東京、ディズニー公式オンラインストア※ 先行発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります発売日:2024年11月5日(火)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

クリスマスオーナメントが2204年も充実したラインナップで全国のディズニーストア店舗に登場。

『リロ&スティッチ』や『トイ・ストーリー』をはじめ、『ライオン・キング』の「スカー」や『眠れる森の美女』の「マレフィセント」などのディズニーヴィランズも勢揃いしています。

ツリーに吊り下げるのはもちろん、小棚やテーブルの上に置いてフィギュアとして飾ったり、カーテンにプラスしてインテリアのアクセントとして楽しんだり、クリスマスムードを一層盛り上げるグッズです。

魔法使いの弟子やプリンセス、ヴィランズなど豊富に展開!ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」 魔法使いの弟子やプリンセス、ヴィランズなど豊富に展開!ディズニーストア「クリスマスオーナメント 2024」 続きを見る

『ズートピア』モチーフの「ZOOTOPIA CHRISTMAS」コレクションが登場

グッズ名・価格:

・ライトアップリース 6,600円(税込)

・スノードーム 2,500円(税込)

・ライトアップツリー 6,600円(税込)

・オーナメント 各2,500円(税込)

『ズートピア』をモチーフにしたクリスマスグッズが登場。

サンタクロースのコスチュームを身に着けた「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のぬいぐるみをはじめ、ライトアップする淡いカラーのツリーやリースなど、クリスマス限定デザインの特別感のあるグッズがラインナップされます。

肉球型のアイスキャンディーやニンジン型レコーダーペンなど、作中に登場するモチーフを散りばめたキュートなデコレーションがポイントです。

旗艦店ではクリスマスマーケットをテーマにした特別な店内装飾を実施

ディズニーフラッグシップ東京 店内装飾イメージ

店内特別装飾実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店実施期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)クリスマスツリー点灯式実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京実施日時:2024年11月7日(木)17:00頃〜

ディズニーフラッグシップ東京と

東京ディズニーリゾート店では、クリスマスシーズンの期間限定で、クリスマスマーケットをテーマにした特別な店内装飾を展開。

また、11月7日には、ディズニーフラッグシップ東京にてクリスマスツリーの点灯式が実施されます。

点灯式では、キャストによるハンドベルの演奏も披露。

賑やかに飾られた店内で特別なお買い物が楽しめます。

※都合により中止または変更される場合があります

アドベントカレンダーがディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアに登場

実施店舗:ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア実施期間:12月1日(日)〜12月25日(水)特大アドベントカレンダー実施店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店実施期間:12月1日(日)〜12月25日(水)

ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアにアドベントカレンダーが登場し、ゲストに向け日替わりでさまざまな企画を実施。

さらに、ディズニーストア一部店舗には、特大サイズのアドベントカレンダーを設置されます。

クリスマスまでのわくわくのカウントダウンが、ディズニーストアで楽しめる企画です。

※都合により中止または変更される場合があります

クリスマスシーズンに合わせて期間限定デザインの配送ボックスが登場

実施期間:2024年11月5日(火)発送分 〜 なくなり次第終了

クリスマスシーズンは、スペシャルデザインの配送ボックスで購入したグッズをお届け。

2024年は「ミッキーマウス」たちがプレゼントボックスを運んだり、飾りつけをしたり、楽しそうにクリスマスの準備をしている賑やかなデザインです。

大切な方への贈り物に利用できる、かわいいラッピングも用意されています。

※都合により中止または変更される場合があります

※配送ボックスのサイズは指定できません

※ギフトラッピング、メッセージカードは有料となります

※一部対象外の店舗があります

※東京ディズニーリゾート商品、ディズニー公式ライセンス企業 直送品、D-Made(ディーメイド)の一部商品などは、配送ボックスが異なります。

『ズートピア』の限定デザインなどバラエティ豊かなグッズとクリスマスシーズンを盛り上げる期間限定の店舗企画が盛りだくさん。

ディズニーストアにて2024年11月5日より順次販売される「DISNEY CHRISTMAS 2024」の紹介でした☆

