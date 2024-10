photo by Matty Vogel

ONE OK ROCKが23日、アメリカ・ロサンゼルスのKIA FORUMで今年9月からスタートさせたワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』のファイナル公演を行った。

【写真】ONE OK ROCK新アー写&「Dystopia」ジャケ写&ライブフォト

会場に集まった1万2千人のファンを熱狂させ、ツアーを完遂した。

終演後にはニューシングル「Dystopia」を10月25日にリリースするというサプライズ発表があり、さらに会場で一足先にミュージックビデオの一部が上映されるというスペシャルな演出にファンから大きな歓声と拍手が送られた。 「Dystopia」は既に日本テレビ系報道番組「news zero」のエンディングテーマとして今年の5月から起用されており、音源化を求める声が多く寄せられ、ついに10月25日にリリースとなることになった。また、このタイミングでジャケット写真、新しいアーティスト写真も公開された。