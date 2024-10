2024年10月22日(火)に、Qualcommがモバイルデバイス向けSoC「Snapdragon 8 Elite」を発表しました。Snapdragon 8 Eliteには第2世代Oryon CPUが搭載されており、前世代モデルのSnapdragon 8 Gen 3と比べてCPU性能が45%向上しています。Snapdragon 8 Elite Mobile Platform | Qualcomm

Qualcomm Unveils Snapdragon 8 Elite With the World’s Fastest Mobile CPU | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2024/10/qualcomm-unveils-snapdragon-8-elite-with-the-world-s-fastest-mobSnapdragon 8 Eliteには、これまでPC向けSoC「Snapdragon X Elite」や「Snapdragon X Plus」に搭載されてきたOryon CPUの第2世代が搭載されています。これにより、CPU性能はシングルコア・マルチコアともに45%向上しているほか、電力効率も44%向上しています。さらに、GPUやNPUもアップグレードされており、ゲーミング性能は40%、AI処理性能は45%向上しています。また、3nmプロセスルールで製造されることも大きな特徴です。Snapdragon 8 EliteにはAIを用いたカメラ処理機能も統合されており、「ベストタイミングで自動的に撮影」「肌や空の色をリアルタイムで調整」といった機能を利用可能です。以下の動画では、「ベストタイミングで自動的に撮影」という機能の実例を確認できます。Pet photography just got easier with Snapdragon 8 Elite - YouTubeSnapdragon 8 Eliteのスペックは以下の通り。モデル名Snapdragon 8 EliteCPUOryonCPUクロック周波数最大4.32GhzCPUキャッシュ合計24MBGPUAdrenoGPUの対応APIOpenGL ES 3.2、Vulkan 1.3、OpenCL 3.0 FPNPUHexagonモデムSnapdragon X80 5G Modem-RF System通信速度ダウンロード:最大10Gbpsアップロード:最大3.5Gbps無線通信システムQualcomm FastConnect 7900Wi-Fi規格Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7BluetoothBluetooth 6.0製造プロセス3nmなお、Snapdragon 8 Eliteを搭載したデバイスは「ASUS」「Honor」「iQOO」「OnePlus」「OPPO」「RealMe」「Samsung」「Vivo」「Xiaomi」といったOEMパートナーから数週間以内に登場予定です。